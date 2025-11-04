Ministarstvo javne uprave predstavilo je Nacrt zakona o lokalnim funkcionerima, službenicima i namještenicima, koji u velikoj mjeri predstavlja „copy-paste“ Zakona o državnim službenicima i namještenicima.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kontroverzna odredba o tzv. funkcionerskim naknadama, koja visokom rukovodnom kadru omogućava isplatu „za nula rada“ punih godinu dana nakon prestanka funkcije, i dalje je prisutna, saopšteno je iz Akcije za socijalnu pravdu.

Javna rasprava o Nacrtu zakona danas je završena, a Akcija za socijalnu pravdu (ASP) uputila je Ministarstvu javne uprave set komentara. U vezi sa funkcionerskim naknadama, ASP predlaže da se one isplaćuju najviše tri mjeseca nakon prestanka funkcije, što smatra društveno prihvatljivijim i ekonomsko-socijalno pravednijim rješenjem, piše CdM.

„Nacrt zakona je bila prilika da se prekinu dugogodišnje prakse isplate naknada u periodu od čak godinu dana i da lokalni nivo povuče centralni nivo za tim, ali očito da u Ministarstvu javne uprave ne postoji političko raspoloženje za takve izmjene“, navode iz ASP-a.

Organizacija je predložila i ukidanje odredbe po kojoj lice u vd (vršilac dužnosti) stanju, kojem funkcija prestane prije isteka šest mjeseci, ima pravo na funkcionersku naknadu u trajanju od dva mjeseca, smatrajući tu praksu društveno neopravdanom. Takođe, ASP predlaže da vd mandat ne može trajati duže od šest mjeseci, te da rukovodeći kadar mora imati najmanje VII1 nivo obrazovanja i četiri godine iskustva na rukovodećim poslovima, nasuprot predviđenog VI nivoa i dvije godine iskustva, što nije dovoljno za upravljanje složenim procesima.

U predlozima se traži i da se kod visoko rukovodnog kadra, nakon javnog oglašavanja, bira kandidat koji je najbolje ocijenjen na listi kandidata, što već važi za rukovodno-ekspertski, ekspertski i izvršni kadar.

ASP je takođe sugerisala proširenje nespojivosti funkcija, tako da se odredba ne odnosi samo na odborničku, već i na poslaničku funkciju, radi veće pravne izvjesnosti. Trenutno Nacrt zakona propisuje nespojivost za funkcije predsjednika lokalne samouprave, gradonačelnika, potpredsjednika, zamjenika gradonačelnika, glavnog administratora, menadžera, starješine organa lokalne uprave, rukovodioca posebnih i stručnih službi, službe skupštine, glavnog gradskog arhitekte, zaštitnika imovinsko-pravnih interesa i rukovodilaca javnih službi s funkcijom odbornika, navodi CdM.

Novina Nacrta zakona jeste da menadžer jedinice lokalne samouprave dobija svojstvo lokalnog funkcionera, dok ostale odredbe uglavnom repliciraju postojeći Zakon o državnim službenicima i namještenicima.