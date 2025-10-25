Plaćanja za Elektroprivredu (EPCG) prema Rudniku uglja za projekat ekološke rekonstrukcije Termoelektrane (TE) u Pljevljima iznosila su 80 miliona EUR, proizilazi iz naloga za plaćanja u posjedu Akcije za socijalnu pravdu (ASP).

Izvor: ASP

Iz ASP-a su naveli da su plaćanja EPCG u prvih pola godine prema Rudniku uglja iznosila oko 31,5 miliona EUR, dok su zaključno sa avgustom isplate za projekat ekološke rekonstrukcije Termoelektrane (TE) u Pljevljima bile 49,3 miliona, što je preko 80 miliona.

“TE Pljevlja je u potpunom zastoju od 1. aprila, a treba da bude puštena u pogon za 20-ak dana, odnosno 15. novembra, što zavisi od finalizacije ekološke rekonstrukcije, kao i izmještanja rijeke Ćehotine u Pljevljima - projekta kojeg provodi Rudnik uglja”, navodi se u saopštenju.

Iz ASP-a su rekli da je otvoreno pitanje da li potencijalno kašnjenje puštanja u pogon pljevaljske TE može uticati na uvećanje računa za struju potrošačima, za šta su već odavno ispunjeni uslovi, ali bi to u zemlji kojom „haraju“ monopolske i kartelske cijene u raznim sferama, uz totalni muk vlade Milojka Spajića, bio novi finansijski udarac za građane, posebno najugroženije stanovništvo.

“Prema nalozima za plaćanja Rudniku uglja za prvih pola godine, svojoj kćerki kompaniji EPCG je platila 31,5 miliona EUR. U prva tri mjeseca, dok je još radila TE Pljevlja, taj trošak je bio 16,7 miliona EUR, a zatim u aprilu 5,7 miliona, maju 4,2 miliona, a junu 4,8 miliona EUR”, navodi se u saopštenju.

Posljednjeg dana protekle godine Rudnik uglja i EPCG su zaključili četvorogodišnji ugovor o prodaji preko pet miliona tona uglja za rad pljevaljske TE u tom periodu.

“U ovoj godini u drugom i trećem kvartalu nema isporuka uglja, ali ugovor sadrži klauzulu da pretplate koje će se javiti tokom zastoja TE Pljevlja usljed ekološke rekonstrukcije i izmještanja korita rijeke Ćehotine će se smatrati avansom koji će biti proporcionalno umanjivan tokom cjelokupnog perioda trajanja ugovora“, rekli su iz ASP-a.

Time, kako se dodaje, EPCG praktično u periodu gotovo osmomjesečnog zastoja TE Pljevlja plaća i finalne radove na ekološkoj rekonstrukciji, ali i Rudnik uglja, koji paralelno treba da završi projekat izmještanja rijeke Ćehotine radi nastavka vađenja uglja iz kopova.

Iz EPCG je ranije saopšteno da im tokom zastoja TE treba oko 70 miliona za nabavku struje.

TE Pljevlja obezbjeđuje više od trećinu struje za potrošače, a posao ekološke rekonstrukcije je po sistemu „ključ u ruke“ (i projekat i radovi) još 2020. godine povjeren konzorcijumu kojeg predvodi kineski Dec International sa lokalnim firmama Bemax, BB Solar i Permonte.

Te 2020. realizovan je avans od oko 10,8 miliona, naredne godine nijesu prikazana plaćanja, 2022. to je bilo oko 4,2 miliona, godinu kasnije preko 11,8 miliona, lani više od 8,6 miliona, a za ovu godinu zaključno sa avgustom preko 13,7 miliona EUR.

“Osnovni ugovor potpisan je za cijenu od oko 54,5 miliona, ali je u februaru aneksiran za još oko 3,5 miliona po osnovu dodatnih radova. EPCG je prije nekoliko godina pokrenula odvojeni tender za adaptaciju kotla u TE, vrijednosti 15 miliona, a da bi se dobilo bolje rješenje za ekološku rekonstrukciju. Odvojeno se plaća i dio radova za daljinsko grijanje Pljevalja”, zaključuje se u saopštenju.