Adaptacija regionalnog puta Andrijevica - Mateševo preko Trešnjevika, u dužini od 3,2 kilometra, je završena a ukupna vrijednost investicije iznosila je 1,5 miliona eura.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Potpredsjednik Vlade za infrastrukturu i regionalni razvoj Milun Zogović, ministarka saobraćaja Maja Vukićević i direktor Uprave za saobraćaj Radomir Vuksanović obišli su danas tu dionicu, prenose Vijesti.



Kako je saopšteno iz Ministarstva saobraćaja, dionica je dio šireg projekta rekonstrukcije saobraćajnice od izuzetnog značaja za povezivanje sjevernog i centralnog dijela Crne Gore. Navode da je u prethodnom periodu, put pretrpio značajna oštećenja zbog intenzivnog teretnog saobraćaja i prekoračenja osovinskog opterećenja kamiona koji su prevozili tešku gradju.

Zogović je rekao da se se ozbiljna rekonstrukcija ovog puta sprovodi prvi put nakon gotovo 40 godina, pišu Vijesti.

Prema njegovim riječima, rekonstrukcija "Kraljevskog puta" potvrđuje novu razvojnu politiku Vlade i omogućava bolju turističku valorizaciju podkomovskog područja.

"Uskoro će početi radovi i na drugoj dionici autoputa od Mateševa do Andrijevice koji će sa sobom donijeti razvojnu šansu koju Vasojevići i sjever Crne Gore moraju dočekati spremno, jer ona ne smije biti propuštena, kao velika prilika da se zadrži i vrati supstanca života na sjeveru i da sjever napokon krene putem progresa i razvoja", kazao je Zogović.

Vukićević je kazala da rekonstrukcija puta Andrijevica - Mateševo nije samo infrastrukturni, već i kulturno-istorijski čin.

"Ovaj putni pravac, osim svoje praktične namjene, ima i istorijski značaj za Crnu Goru. Još prije više od stotinu dvadeset godina kralj Nikola I Petrović izgradio je ovaj put, koji je tada predstavljao glavnu vezu prema sjeveru Crne Gore, a sam put ostao je poznat kao ‘Kraljevski put’. Danas, njegovom obnovom vraćamo značaj jednoj istorijskoj ruti i doprinosimo ravnomjernom razvoju države. Rekonstrukcija omogućava bezbjednije i brže odvijanje saobraćaja, bolju povezanost građana, lakši plasman poljoprivrednih proizvoda i veću dostupnost turističkih potencijala. Ministarstvo saobraćaja nastavlja politiku ulaganja u sve krajeve Crne Gore kako bi se osigurao održiv razvoj i kvalitetniji život građana", kazala je Vukićević, prenose Vijesti.

Vuksanović je naglasio da je projekat izveden u skladu sa standardima te da je radove na ovoj dionici izvela kompanija "Asfalt-beton gradnja".

"Posebno mi je drago što su radovi završeni kvalitetno i u predviđenom roku. Takođe, pored ova tri kilometra, kroz programe redovnog i investicionog presvlačenja u prethodnom periodu obnovljen je asfalt u ukupnoj dužini od oko 12 kilometara, što znači da ovaj putni pravac sada pruža znatno bolje uslove za odvijanje saobraćaja", rekao je Vuksanović.

Rekonstrukcija regionalnog puta Andrijevica – Mateševo preko Trešnjevika obuhvatila je sanaciju kolovozne konstrukcije, izgradnju bankina, odvodnih kanala i zaštitu odvodnog sistema.