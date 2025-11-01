Crna Gora je u prvih devet mjeseci ostvarila deficit budžeta od 88,3 miliona EUR, što je 1,1 odsto procijenjenog bruto domaćeg proizvoda (BDP), pokazali su podaci Ministarstva finansija (MF).

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Crna Gora je u prvih devet mjeseci ostvarila deficit budžeta od 88,3 miliona EUR, što je 1,1 odsto procijenjenog bruto domaćeg proizvoda (BDP), pokazali su podaci Ministarstva finansija (MF).

„U septembru je ostvaren deficit budžeta od 15 miliona EUR, što je 0,2 odsto procijenjenog BDP-a. Takođe, u prvih devet mjeseci ostvaren je suficit tekuće potrošnje od 99,8 miliona EUR, dok je u septembru on iznosio 17,9 miliona“, navedeno je u Izvještaju o izvršenju budžeta Crne Gore za septembar, koji je objavilo MF.

Iz Ministarstva su saopštili da su prihodi budžeta za devet mjeseci iznosili skoro 2,1 milijardu EUR ili 26,5 odsto BDP-a, što je 1,2 odsto više nego u istom periodu prošle godine.

„Naplata budžetskih prihoda je u posmatranom periodu realizovana na nivou od 99 odsto plana, što nedvosmisleno potvrđuje fiskalnu odgovornost, stabilnost i efikasnost upravljanja javnim finansijama“, rekli su iz MF.

Oni su dodali da gotovo sve ključne kategorije budžetskih prihoda bilježe snažan i kontinuiran rast u odnosu na isti period prethodne godine, pri čemu rast prihoda po osnovu indirektnih poreza u potpunosti kompenzuje pad onih po osnovu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje (PIO), potvrđujući kredibilnost implementiranih mjera i stabilnost fiskalnog sistema.

Prihod od poreza na dobit preduzeća iznosio je 222,5 miliona EUR, što je 8,9 odsto više nego u uporednom periodu, a 6,6 odsto više od plana.

„Važno je naglasiti da su prihodi budžeta po osnovu poreza na dobit preduzeća već nadmašili i godišnji plan te kategorije za 2,7 miliona EUR“, rekli suiz MF.

Prihod po osnovu porez na dohodak građana iznosio je 77,9 miliona, što je 31 odsto više nego u istom periodu prošle godine i 4,8 odsto iznad plana.

Prihod od preza na dodatu vrijednost (PDV) iznosio je 1,03 milijarde EUR, što je 14,3 odsto više nego u uporednom periodu, a 1,9 odsto više u odnosu na plan.

„Snažna naplata tog poreza ostvarena je uz značajan rast povraćaja PDV-a, koji je bio veći u odnosu na uporedni period 10,4 miliona ili 14,4 odsto“, pokazali su podsci iz izvještaja koji je objavilo Ministarstvo.

Prihodi budžeta po osnovu akciza iznosili su 298,7 miliona i bili su 7,8 odsto veći nego u uporednom periodu, li i 1,3 odsto niži od planiranih.

„Posmatrano po strukturi akciza, najveći rast u devet mjeseci bilježe akcize na mineralna goriva i njihove derivate 5,8 odsto i duvan i duvanske proizvode 11,3 odsto“, preciziralisu iz MF.

Ostali prihodi su iznosili 39,8 miliona i bili su 18,1 odsto veći u odnosu na planirane, ali i 46,5 odsto manji nego u uporednom periodu prošle godine.

„Razlog odstupanja je prvenstveno izvršenje te kategorije prihoda budžeta u prvih devet mjeseci, dominantno po osnovu jednokratnih prihoda. Sa druge strane, doprinosi su za devet mjeseci iznosili 290,7 miliona, što je 32,4 odsto manje nego u istom periodu prošle godine, a 7,1 odsto manje od plana“, navodi se u izvještaju.

Iz MF su dodali da se jaz između ostvarenih i planiranih prihoda budžeta po osnovu doprinosa za PIO postepeno smanjuje u drugoj polovini godine, ukazujući na pozitivne trendove u naplati i stabilizaciji prihoda po tom osnovu.

Samo u septembru je naplaćeno ukupno 261,6 miliona prihoda budžeta, što je 5,5 odsto više nego u istom mjesecu prethodne godine i 3,2 odsto iznad plana.

Izdaci budžeta u prvih devet mjeseci iznosili su skoro 2,19 milijardi EUR, što je 27,6 odsto procijenjenog BDP-a. Tekući izdaci su iznosili 837,2 miliona EUR, što je 91,9 odsto plana.

„Manje ostvarenje zabilježeno je kod svih tekućih izdataka, dominantno na poziciji ostalih izdataka. Razlika u ostvarenju u odnosu na plan od 2,5 odsto zabilježena je i kod bruto zarada i doprinosa na teret poslodavca, koji su iznosili 511,1 milion“, pokazali su podaci iz izvještaja.

Transferi za socijalnu zaštitu iznosili su 823,9 miliona EUR ili 99,3 odsto plana, a u odnosu na uporedni period prethodne godine porasli su 11,3 odsto. Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru iznosili su 309,3 mil. € i odstupali su od plana 11,8 odsto.

Iz MF su saopštili da su kapitalni izdaci iznosili 188,2 miliona ili 95,3 odsto planiranih, a njihovo izvršenje veće je 37,2 odsto.

„Najznačajnije izdvajanje u okviru te kategorije odnosi se na kapitalni budžet od 110,1 milion, dok se preostali iznos odnosi na kapitalne izdatke u okviru tekućeg i budžeta fondova“, navodi se u izvještaju.

Iz MF su kazali da su u septembru ukupni izdaci budžeta iznosili 276,6 miliona EUR i bili su 8,8 odsto veći u odnosu na isti period prethodne godine.

„Odstupanje od plana je kod tekućih izdataka, a odnosi se na manje ostvarenje dominantno na poziciji subvencije koje su iznosile 1,7 miliona EUR, što je razlika u odnosu na plan od 75,3 odsto shodno dinamici izvršavanja subvencija dominantno za potrebe Ministarstva poljoprivrede, odnosno podršku Agenciji za plaćanje kroz IACS mjere i IPARD III program i na poziciji ostalih izdataka u iznosu od 3,8 miliona, što predstavlja razliku od 55 odsto u odnosu na plan, dominantno zbog manjih izdataka za ugovore o djelu i izradu i održavanje softvera“, kazali su iz Ministarstva.

Veće ostvarenje u odnosu na plan od 8,8 miliona ili 60,6 odsto zabilježeno je dominantno kod kamata na poziciji kamate nerezidentima, prilagođeno stvarnoj dinamici izmirenja obaveza države za te namjene.

Iz MF su dodali da je kod transfera institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru zabilježeno manje ostvarenje u odnosu na plan od 11,7 odsto.

„Kapitalni izdaci u septembru su iznosili 32,9 miliona EUR, što je 23,7 odsto više nego u istom periodu prošle godine“, zaključuje se u izvještaju.