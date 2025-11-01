Crna Gora je od danas punopravna članica Konvencije o zajedničkom tranzitnom postupku, što znači da će se tranzit robe sa ostalim članicama obavljati brže, jeftinije i sigurnije uz pomoć Novog kompjuterizovanog tranzitnog sistema (NCTS).

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Crna Gora je od danas punopravna članica Konvencije o zajedničkom tranzitnom postupku, što znači da će se tranzit robe sa ostalim članicama obavljati brže, jeftinije i sigurnije uz pomoć Novog kompjuterizovanog tranzitnog sistema (NCTS).

„Pristupanjem Konvenciji, Crna Gora postaje dio velike evropske mreže za kontrolu i praćenje tranzita, što jača konkurentnost crnogorskih privrednih i logističkih tokova i dodatno povezuje zemlju sa evropskim tržištem“, navodi se u saopštenju Evropske kuće.

Među ostalim stranama ugovornicama su, kako je objašnjeno, članice Evropske unije i Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA), kao i Gruzija, Sjeverna Makedonija, Srbija, Turska, Ujedinjeno Kraljevstvo i Ukrajina.

Direktorica Uprave carina, Maja Vučinić, kazala je da ulazak Crne Gore u NCTS predstavlja ključni korak ka digitalizaciji carinskih procedura, efikasnijem protoku robe i smanjenju troškova za preduzeća.

„Na taj način postajemo dio velikog evropskog sistema, što doprinosi sigurnijem i bržem kretanju robe“, rekla je Vučinić.

Šef Sektora za saradnju Delegacije EU u Crnoj Gori, Bernar Brune, rekao je da to značajno za ispunjavanje kriterijuma iz Poglavlja 29 - Carinska unija, ali i rezultat strateškog partnerstva.

„Kroz Instrument za pretpristupnu podršku, EU je obezbijedila tri miliona EUR za modernizaciju carinske administracije, a država dodatnih deset odsto. EU će nastaviti da pruža podršku kroz projekte unapređenja IT sistema za poslovanje i uvozno-izvozne procedure, kako bi Crna Gora bila u potpunosti spremna za buduće članstvo u Uniji“, naveo je Brune.

Predstavnik špeditersko-brodarske agencije MSC, Dalibor Pelević, rekao je da će implementacija NCTS-a omogućiti kraće vrijeme transporta, te da bi, uz unapređenje povezanosti sa zaleđem i dalji razvoj koridora Bar–Beograd–Budimpešta, Crna Gora u narednoj deceniji mogla ostvariti značajne ekonomske benefite.

Šef carinske ispostave Slobodna zona Bar, Mašan Lekić,naveo je da na evropskom putu, Uprava carina aktivno digitalizuje procese i uvodi moderne mehanizme kontrole, čime se smanjuje vrijeme zadržavanja robe na granici i povećava efikasnost transporta,

EU je od 2007. godine, kroz nacionalne, regionalne i višekorisničke IPA programe, obezbijedila više od 18 miliona EUR podrške modernizaciji crnogorskog carinskog sistema – od unapređenja IT infrastrukture i digitalizacije procedura, do jačanja administrativnih kapaciteta i kontrole granica.