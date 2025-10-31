Kako su naveli, ponude su podnijeli konzorcijum Cengiz-Azvirt, kompanija China Communications Construction Company, konzorcijum Shandong Foreign Economic & Technical Cooperation sa Shandong Luqiao Group i konzorcijum Power Construction Corporation of China.

U roku predviđenom za podnošenje ponuda na tender za projektovanje i izgradnju druge dionice auto-puta Mateševo-Andrijevica, javile su se četiri kompanije, od kojih tri konzorcijuma, saopšteno je iz Monteputa.

Slijedi vrednovanje pristiglih tehničkih ponuda, koje će biti okončano u najskorijem roku.

“Nakon odobrenja Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), pristupićemo otvaranju finansijskog dijela ponuda, te konačnom izboru projektanta i izvođača radova ovog od velikog značaja instrastrukturnog projekta”, zaključuju u saopštenju.