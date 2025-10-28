,,Rate po osnovu kredita uredno izmirujemo, nemamo kašnjenja po tom osnovu. Sve obaveze izmirujemo bez dodatnih kreditnih zaduženja", saopšteno je iz Sekretarijata za finansijske poslove.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Iz Sekretarijata za finansijske poslove i analizu budžeta „Danu" je saopšteno da su dugove vraćali po osnovu kredita koji su uzeli za gradnju Jugozapadne obilaznice, deponije, kupovine asfaltne baze, autobusa, kao i za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda.

Iz Sekretarijata objašnjavaju da je zaduženost Glavnog grada na 1. januar 2023. godine iznosila 28.974.624 eura, od čega se 4.282.015 eura odnosilo na izdate garancije privrednim društvima čiji je osnivač Glavni grad.

,,U toku 2023. godine, Glavni grad je otplatio kredite u ukupnom iznosu od 4.226.016 eura, odnosno privredna društva otplatu kredita po osnovu izdatih garancija u iznosu od 1.119.504 eura. Zaduženost Glavnog grada na 31. decembar 2023. godine iznosila je 23.629.104 eura od čega se 3.162.511 eur odnosi na izdate garancije", navode iz Sekretarijata.

U toku 2024. godine, kako navode iz Sekretarijata, Glavni grad je otplatio 2.777.619 eura odnosno 963.732 eura po osnovu garancija.

,,Stanje duga po osnovu kreditne zaduženosti Glavnog grada na 31. decembra 2024. godine iznosila je 19.887.752 eura, od čega su garancije u iznosu od 2.198.752 eura. U toku 2025. godine Glavni grad je do 27.10.2025. godine, izvršio otplatu duga po osnovu kredita u ukupnom iznosu od 1.848.081 eura odnosno po osnovu garancija u iznosu od 1.062.262 eura. Stanje duga po ovom osnovu na 27. oktobar iznosi 16.977.407 eura, od čega se 1.136.515 eura odnosi na izdate garancije", navode iz Sekretarijata, piše Dan.