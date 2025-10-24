Letovi će se pred sezonu obavljati dva puta sedmično - ponedjeljkom i četvrtkom, a tokom glavne sezone četiri puta - ponedjeljkom, srijedom, četvrtkom i subotom.

Izvor: MONDO

Azerbejdžanska nacionalna aviokompanija Azerbaijan Airlines letjeće naredne ljetnje sezone na liniji Baku – Tivat, prenosi Avioportal.

Putnici će, kako piše portal, od 27. aprila do 15. oktobra imati na raspolaganju više sedmičnih letova, zavisno od perioda.

Letovi će se pred sezonu obavljati dva puta sedmično - ponedjeljkom i četvrtkom, a tokom glavne sezone četiri puta - ponedjeljkom, srijedom, četvrtkom i subotom.

Putnike će prevoziti avioni tipa Airbus A320neo, a letovi od aerodroma Heydar Aliev u Bakuu do Tivta trebalo bi da traju 3 sata i 45 minuta.

Baku se, na taj način, pridružuje Beogradu i Istanbulu kao značajna tačka za sve putnike kojima je potrebna konekcija sa Rusijom.