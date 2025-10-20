Radno vrijeme domaćeg platnog sistema od danas se produžava i na dane vikenda i praznika, saopštila je Centralna banka.

Izvor: MONDO/Mia Stanković

Time će građanima i privredi biti omogućeno izvršavanje novčanih transakcija i subotom, nedjeljom, kao i tokom državnih i drugih praznika, i to: do 14:30 časova za iznose do 1.000 eura, odnosno do 15:00 časova za iznose veće od 1.000 eura, prenose Vijesti.



"Uvođenjem rada vikendom i praznicima, domaći platni sistem biće aktivan dodatnih 118 dana godišnje, čime se obezbjeđuje neprekidna obrada platnih transakcija tokom cijele godine. To znači da novčana sredstva više neće 'čekati ponedjeljak', već će se novac između računa prenijeti i tokom vikenda i praznika, što skraćuje prosječno trajanje transakcija u Crnoj Gori za oko 0,43 dana ili 10 sati i 20 minuta", piše u saopštenju, navode Vijesti.

Zahvaljujući bržem protoku novca između banaka i privrede, kako su kazali, procjenjuje se da će se godišnje osloboditi oko 32 miliona eura kapitala koji se trenutno zadržava u sistemu zbog vremenskog kašnjenja u poravnanju plaćanja. Taj kapital biće na raspolaganju bankama i preduzećima za druge namjene, ulaganja, kreditiranje i tekuće poslovanje, ističe CBCG.

"Istovremeno, kompanije i fizička lica više neće morati da koriste kratkoročne kredite ili prekoračenja (overdraft) kako bi premostile kašnjenja u prilivu novca tokom neradnih dana. Time se smanjuju troškovi finansiranja i kamate na ta kratkoročna zaduženja, što privredi i građanima donosi uštede od oko 1,6 miliona eura godišnje", kažu iz Centralne banke, dodvaši da ovaj efekat proizlazi iz boljeg upravljanja novčanim tokovima i dostupnosti likvidnih sredstava u realnom vremenu.

Podsjećaju da je od 18. avgusta radno vrijeme domaćeg platnog sistema radnim danima produženo do 19:30 časova za transakcije do 1.000 eura, odnosno do 20:00 časova za transakcije iznad 1.000 eura, uz ukupno šest kliring ciklusa dnevno, pišu Vijesti.

"Produženje radnog vremena domaćeg platnog sistema na vikende i praznike predstavlja još jedan važan korak u modernizaciji nacionalne platne infrastrukture i pripremu za uvođenje instant plaćanja kroz projekat TIPS Clone, koji Centralna banka Crne Gore realizuje u saradnji sa Bankom Italije i Svjetskom bankom. Implementacija TIPS Clone sistema očekuje se u julu 2026. godine, čime će građanima i privredi Crne Gore biti omogućena plaćanja u realnom vremenu – 24 sata dnevno, sedam dana u sedmici, tokom cijele godine (24/7/365). Ovim aktivnostima CBCG potvrđuje snažnu posvećenost razvoju savremenog, efikasnog i inkluzivnog platnog sistema, koji, uz članstvo Crne Gore u SEPA zoni, omogućava brži, jeftiniji, sigurniji i dostupniji protok novca, u skladu sa najvišim evropskim standardima i praksama", navodi se u saopštenju.