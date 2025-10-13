Revizijom pravilnosti je utvrđeno da je subjekt revizije finansijske i druge radnje uskladio u svim bitno materijalnim aspektima sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju.

Izvor: MONDO

Državna revizorska institucija (DRI) je izvršila reviziju Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratske partije socijalista (DPS) za 2024. godinu.

Kolegijum u sastavu: član Senata DRI, dr Milan Dabović – rukovodilac Kolegijuma i senator DRI, dr Branislav Radulović - član Kolegijuma, izrazio je pozitivno mišljenje na Godišnji konsolidovani finansijski izvještaj i pozitivno mišljenje na pravilnost poslovanja DPS-a za 2024. godinu.

"Finansijskom revizijom Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratske partije socijalista Crne Gore za 2024.godinu, nadležni Kolegijum DRI stekao je razumno uvjerenje da je isti u svim bitno materijalnim aspektima sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja", piše u saopštenju.

Revizijom pravilnosti je utvrđeno da je subjekt revizije finansijske i druge radnje uskladio u svim bitno materijalnim aspektima sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju.

"Konačan izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratske partije socijalista Crne Gore za 2024. godinu je shodno Protokolu o saradnji dostavljen na upoznavanje Agenciji za sprječavanje korupcije", piše u saopštenju.