Iako radnici Željezare ne liju čelik što bi primarno trebalo da bude njihov posao, oni na Kapinom polju šire veliku solarnu elektranu.

Izvor: Facebook/Željezara Nikšić

Skoro milion eura. Toliko je kontroverzni biznismen Igor Šamiz ostao dužan Elektroprivredi (EPCG), koja mu je uz saglasnost Vlade prošle godine dala u zakup Zeljezarine pogone Čeličanu i Kovačnicu, a potom sa njim raskinula ugovor zbog nepoštovanja obaveza.

"Dug privrednog društva 8B Kapital po osnovu zakupnine je 169.072 eura, po osnovu plaćanja za zaposlene koje je bilo dužno da preuzme 644.241 euro, a po osnovu poreza na nepokretnosti 184.334 eura. Uspješnost prinudne naplate, u izvršnom postupku, ovog, kao i bilo kojeg drugog potraživanja, nije moguće unaprijed predvidjeti", saopšteno je iz EPCG, prenose Vijesti.

Zato Elektroprivreda, majka firma Željezare, pregovara sa Šamizovom kompanijom o dobrovoljnom plaćanju dugovanja. To bi, tvrde, uz učešće Vlade, otvorilo mogućnost novog tendera za davanje u zakup proizvodnih kapaciteta bivšeg kompleksa Željezare Nikšić.

Betonske blokove i konstrukcije koje postavljaju prvo naprave u Željezari, a na tim poslovima angažovana su 283 radnika, od kojih su 23 po ugovoru o djelu. Fabrika, tvrdi njen direktor, posluje stabilno, a radnici su, kaže njihov predstavnik, zadovoljni.

"Redovno ispunjavamo obaveze prema radnicima I prema državi, što se tiče poreza I doprinosa, kao i prema matičnoj kompaniji", priča za TV Vijesti Miloš Nikolić, direktor EPCG Željezare Nikšić.

"Radnicima Željezare, što se tiče zarada i što se tiče rada, nikada nije bilo bolje", ističe Ivan Vujović, predsjednik Sindikata EPCG Željezare Nikšić.

Da stanje u nekadašnjem privrednom gigantu ostane na zadovoljavajućem nivou i ubuduće - zavisiće od Elektroprivrede.

"Mi očekujemo da će naredni projekti vezano za B2 elektranu biti što prije uspostavljeni I da ćemo nastaviti da postavljamo konstrukcije I betonske blokove na ovom prostoru", kaže Vujović.

I rukovodstvo Željezare i zaposleni spremni su i za proizvodnju čelika, ako država i EPCG nađu kredibilnog investitora.

"Da li će matična kompanija ili država naći nekog drugog investotra, to je pitanje za njih", kaže Nikolić.

"Sve što nam matična kompanija dostavi mi ćemo to ispuniti i ako bude potrebna prekvalifikacija sve ćemo uraditi. Da li će biti Čeličane i Kovačnice, što se nas tiče i tu smo spremni", naglašava Vujović.

A Elektroprivredi se, čini se, ne žuri sa novim tenderom za zakup, dok čekaju da se naplate od kompanije Šamiza. U odgovorima TV Vijesti konstatuju da su Željezarini pogoni valorizovani i da služe ukupnom razvoju obnovljivih izvora energije.