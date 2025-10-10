Perović je jedna od ključnih figura u političkoj grupaciji "Budva naš grad" koju predvodi, aktuelni predsjednik Opštine Nikola Jovanović.

Izvor: OPŠTINA BUDVA

Doskorašnji vršilac dužnosti (v.d.) direktora "Komunalnog preduzeća" Budva Milan Perović imenovan je za v.d. direktora najveće opštinske firme - "Vodovod i kanalizacija" Budva.

To je odluka Odbora direktora, kako je Vijestima potvrđeno u Opštini Budva.

Perović je preuzeo rukovođenje "Komunalnim preduzećem" tokom turbulentnih dešavanja u ljeto 2024. godine, kada je smijenjen tadašnji v.d. direktora Predrag Ivanović, te nije dozvolio političkim protivnicima iz redova "Za budućnost Budve" da preuzmu kontrolu nad najjačom opštinskom firmom.

Doskorašnji politički saborci, podijeljeni u dvije struje ("Budva naš grad" i "Za bućnost Budve") tokom tog perioda, koje je obolježilo loše upravljanje otpadom, pa je Budva bila zatrpana smećem u jeku sezone, podnosili su međusobno seriju krivičnih prijava, koje su ostale bez epiloga.

Perović je zadržao kontrolu nad firmom, te uspio pred kraj mandata u "Komunalnom" da za stalno uposli gotovo 100 radnika.

Sada mu je na upravljanje dodijeljen "Vodovod", kojim je do sada rukovodio takođe kadar Jovanovićeve grupacije, Mladen Lakčević.

Perović preuzima "Vodovod" u ni malo finansijski dobroj situaciji - firma je minulu godinu završila u minusu od 1,4 miliona eura, gubici na mreži su i do 60 odsto.