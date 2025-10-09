Monteput do 20.oktobra prolongirao dostavljanje ponuda za izbor projektanta i izvođača radova druge dionice auto-puta Bar – Boljare

Državna kompanija Monteput produžila je rok za dostavljanje tehničkih i finansijskih ponuda za izbor projektanta i izvođača radova druge dionice auto-puta Bar – Boljare, od Mateševa do Andrijevice, sa 2. na 20. oktobar 2025. godine, nakon što je više ponuđača zatražilo dodatno vrijeme za pripremu dokumentacije i obezbjeđivanje tenderskih garancija, prenose Vijesti.

Za “Vijesti” je ovo zvanično potvrđeno iz Monteputa.

Od deset kompanija koje su učestvovale u tenderskom postupku za izbor projektanta i izvođača radova druge dionice auto-puta Bar - Boljare, Mateševo - Andrijevica, njih pet je pozvano da ponude dostave u završnoj fazi postupka. Riječ je o kompanijama/konzorcijumima “Cengiz-Azvirt”, “China Communications Construction Company”, “Powerchina-Stecol”, “Shandong Foreign Economic & Technical Cooperation - Shandong Luqiao Group” i “Ballast Nedam - Rec - Onur”. Nakon evaluacije pristiglih inicijalnih ponuda, Monteput je 28. avgusta raspisao tender za izbor kompanije koja će biti angažovana za projektovanje i izvođenje radova druge dionice auto-puta Bar - Boljare, Mateševo - Andrijevica.

Cengiz-Azvirt je tursko-azerbejdžanski konzorcijum, iz Kine su China Communications Construction Company, Powerchina-Stecol, Shandong Foreign Economic & Technical Cooperation Shandong Luqiao Group, dok je Ballast Nedam Rec Onur holandsko-turski konzorcijum, pišu Vijesti.

“Ponude pet kompanija/konzorcijuma, koje su pozvane u završnu fazu tendera za projektovanje i izvođenje radova na dionici auto-puta Mateševo - Andrijevica, nijesu otvorene 2. oktobra. Nakon više zahtjeva ponuđača, Monteput je produžio rok za dostavljanje ponuda do 20. oktobra 2025. godine. Na ovaj način, a imajući u vidu procedure i vremenski okvir koji su neophodni za izdavanje tenderskih garancija, što je razlog za produženje, Monteput je prepoznao osnovanost, uvažio zahtjeve i obezbijedio dodatno vrijeme ponuđačima. To je urađeno kako bi se postigla maksimalna konkurentnost i otvorenost tenderskog postupka, te kako bi ponuđači mogli da u predviđenom roku obezbijede neophodnu dokumentaciju. Shodno tome, ponude još nijesu dostavljene, niti otvorene, pa samim tim ni evaluacija nije započeta. Nakon isteka novog roka, uslijediće otvaranje ponuda i evaluacija, u skladu sa tenderskom procedurom i važećim propisima”, istakli su iz Monteputa.

Iz državne kompanije su kazali da se odluka o izboru izvođača radova očekuje po završetku evaluacije tehničke i finansijske dokumentacije.

“Monteput, u saradnji sa nadležnim institucijama i međunarodnim partnerom Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), sprovodi sve aktivnosti u skladu sa propisanom procedurom, kako bi se obezbijedio kvalitetan i transparentan izbor izvođača”, poručili su iz Monteputa.

Procijenjena vrijednost radova na dionici auto-puta Mateševo - Andrijevica iznosi 550 miliona eura,dok će tačan iznos biti poznat po okončanju druge faze tenderskog postupka.

Vrijednost projekta izgradnje dionice od oko 22 kilometra procijenjena je na osnovu idejnog projekta, a finansira se po tzv. “blending” modelu: kreditno zaduženje kod EBRD-a od 200 miliona eura, bespovratna sredstva Evropske komisije kroz IPA III program u iznosu od 100 miliona eura, uz očekivano odobravanje dodatnih 50 miliona eura, dok će ostatak biti pokriven iz kapitalnog budžeta države koji je je namijenjen Upravi za saobraćaj. Bespovratni novac Evropske komisije već je stavljen na raspolaganje Izmjenom Odluke Evropske komisije o IPA višegodišnjem planu 2024-2027. u korist Crne Gore vezano za proširenje osnovne TEN-T mreže auto-puta Bar - Boljare, pišu Vijesti.

Vlada i EBRD su u julu potpisali ugovor po kome će se država zadužiti 200 miliona eura za izgradnju dionice auto-puta Mateševo - Andrijevica kroz dvije tranše od po 100 miliona eura, od kojih prva postaje dostupna odmah po potpisivanju ugovora, a druga za tri godine od potpisivanja ugovora. Ugovor o kreditu predviđa rok otplate od 18 godina, uključujući četiri godine grejs perioda, dok će se finansijski uslovi bazirati na standardnim pravilima EBRD-a, a to je varijabilna kamatna stopa euribor +1%, naknada za obradu kredita od 1%, 0,5% godišnje na nepovučeni iznos, kao i po 0,125% na iznos kredita u slučaju otkazivanja ili prijevremene otplate.

Projekat auto-puta Bar - Boljare je projekat od strateškog značaja za Crnu Goru, čija ideja o potrebi realizacije datira još iz sedamdesetih godina prošlog vijeka, i kao dio tzv. Putne Rute 4 koji predstavlja dio koridora Zapadni Balkan Istočni Mediteran, kao jednog od devet glavnih koridora Transevropske transportne mreže, zbog čega postoji i strateško opredjeljenje Vlade Crne Gore o punoj izgrađenosti ovog projekta, ali i spremnost vodećih međunarodnih finansijskih institucija, u prvom redu EBRD, da podrže realizaciju ovog projekta, pišu Vijesti.

Početak gradnje ove dionice, kako je ranije saopšteno iz Monteputa, je planiran za kraj ove godine, a radovi treba da traju pet godina.

Tender za drugu dionicu auto-puta raspisan je 28. februara na sajtu EBRD-a i trebalo je da traje do 29. aprila, ali je rok za dostavljanje inicijalnih ponuda produžen do 14. maja.