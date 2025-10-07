Oni navode da pokušaji da se zakoni pišu prema mjeri jednog čovjeka, a ne svih građana, direktno urušavaju povjerenje u institucije i obesmišljavaju vladavinu prava.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Kabinet predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića saopštio je danas da svaki poslanik koji glasa za Zakon o porezu na nepokretnosti, mora znati da glasa protiv Ustava i protiv građana.

"Zakon koji krši Ustav, stvara nejednakost među građanima i štiti pojedince od odgovornosti, ponovo je vraćen na dnevni red Skupštine. 13. oktobra, poslanici imaju obavezu prema građanima da ne glasaju za izmjene Zakona o porezu na nepokretnosti koje su protivne pravdi, jednakosti i interesima države. Podsjećamo javnost da je ovaj zakon predsjednik Crne Gore Jakov Milatović vratio Skupštini jer krši Ustav Crne Gore po dva jasna osnova - zbog retroaktivne primjene i zbog stvaranja neravnopravnog položaja građana. Na ove povrede ukazala je i analiza advokatske kancelarije angažovane od strane poslaničkog kluba Pokreta Evropa sad (PES)", ističe se u saopštenju.

Iz Milatovićevog kabineta su dodali da je Ministarstvo finansija, u svom mišljenju, jasno upozorilo da zakon ugrožava fiskalnu održivost opština i da nije u skladu sa fiskalnom politikom Vlade, što kako su kazali iz Milatovićevog kabineta, dodatno potvrđuje da se radi o rješenju koje je pravno, ekonomski i institucionalno neodrživo.

"Ovaj zakon je napisan da zaštiti jednog političara od krivičnih prijava i sudskih postupaka, uključujući i prijavu zbog višegodišnjeg nezakonitog oporezivanja državne kompanije '13. jul – Plantaže'. Takva zloupotreba zakonodavne vlasti mora biti jasno odbačena u interesu građana i pravne države", rekli su iz Milatovićevog kabineta.

Oni navode da pokušaji da se zakoni pišu prema mjeri jednog čovjeka, a ne svih građana, direktno urušavaju povjerenje u institucije i obesmišljavaju vladavinu prava.

"Posebno zabrinjava činjenica da bi ovakvim rješenjem bilo direktno oštećeno oko 22 hiljade registrovanih poljoprivrednih proizvođača širom Crne Gore, jer se ukidaju jedinstvene poreske olakšice i uvodi diskriminacija u poreskom tretmanu u zavisnosti od opštine. To znači da bi, na primjer, poljoprivrednik u jednoj opštini mogao imati olakšicu od 90%, dok bi njegov kolega u drugoj imao svega 20% — samo zbog mjesta prebivališta. To je suprotno Ustavu Crne Gore, koji jasno propisuje da se pitanja poreza i poreskih olakšica ne mogu prenositi u isključivu nadležnost lokalnih samouprava, te da se mora očuvati jedinstveni ekonomski prostor i jednak tretman svih građana", piše u saopštenju Milatovićevog kabineta.

Dodaje se da važeći zakon već sada obezbjeđuje 70% poreske olakšice za sve registrovane poljoprivrednike na teritoriji cijele države.

"Novi zakon bi tu jednakost ukinuo i otvorio prostor za proizvoljnost i političke zloupotrebe na lokalnom nivou. Zbog svega navedenog, pozivamo poslanike da pokažu odgovornost - da ne dozvole da zakon koji krši Ustav, urušava pravnu sigurnost i diskriminiše građane, ponovo bude izglasan. Crna Gora ne smije biti država u kojoj se zakoni prilagođavaju političkim interesima. Ona mora biti država u kojoj su svi građani jednaki pred zakonom. Svaki poslanik koji glasa za ovaj zakon, mora znati da glasa protiv Ustava i protiv građana", piše u saopštenju Milatovićevog kabineta.