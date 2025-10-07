Brojne izmjene tenderske dokumentacije

Izvor: MONDO/Danilo Jauković

Elektroprivreda uradila studiju izvodljivosti za izgradnju baterijskih postrojenja za skladištenje struje koja je potvrdila tehničku i finansijsku opravdanost projekta;

Juče izmijenjena tenderska dokumentacija po kojoj, ako sjutra ne dobije saglasnost za kreditno zaduženje, poništava javnu nabavku;

Iz energetske kompanije naglasili da nakon analize svih finansijskih parametara, kao i pozitivnog uticaja i ostalih nefinansijskih aspekata ovog projekta, smatraju da ne postoje argumenti kojima bi se mogla osporiti opravdanost projekta

Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) je sprovela Studiju izvodljivosti za projekat izgradnje baterijskih postrojenja za skladištenje električne energije (Battery Energy Storage System – BESS), čiji su rezultati potvrdili i tehničku i finansijsku opravdanost ove investicije.

Studija, završena u junu ove godine, uz naknadnu reviziju iz avgusta, pokazala je da je projekat izvodljiv u svim analiziranim scenarijima i da će donijeti višestruke koristi - od povećanja energetske stabilnosti do smanjenja emisije štetnih gasova i jačanja pozicije Crne Gore kao regionalnog lidera u oblasti baterijskih sistema.

Za “Vijesti” je ovo zvanično saopšteno iz državne energetske kompanije.

Brojne izmjene tenderske dokumentacije

Ovaj tender raspisan početkom septembra vrijedan je 58 miliona eura sa PDV-om, ali energetska kompanija nema još uvijek saglasnost Vlade da se kreditno zaduži za ovaj projekat.

Tender je raspisan 2. oktobra i nekoliko je puta mijenjana tenderska dokumentacija, a posljednja izmjena je bila juče. Po zadnjoj izmjeni ako EPCG do sjutra ne dobije saglasnost od Vlade za zaduženje tender će se poništiti, a ponuđači nemaju pravo na bilo kakvu naknadu štete. Prvom izmjenom je bilo definisano da je zaključenje Ugovora uslovljeno prethodnim dobijanjem saglasnosti nadležnog organa za kreditno zaduženje za finansiranje predmetne javne nabavke, pišu Vijesti.

“Ako naručilac (EPCG) ne dobije pomenutu saglasnost, zadržava pravo da poništi nabavku, i naravno podnese prijavu za novu nabavku nakon dobijanja saglasnosti, pri čemu neće biti nikakve pravne posljedice po naručioca po osnovu ovog osnova”, piše u prvoj izmjeni tenderske dokumentacije.

U drugoj izmjeni od ponuđača se više ne traži da je u posljednjih pet godina u EU pustio u rad baterijska postrojenja, već da posjeduje minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova koji su predmet javne nabavke, dok se u trećoj izmjeni tenderske dokumentacije traži garancija kad postojenja budu puštena u rad od pet miliona eura godišnje, koja je naplativa u slučaju da dođe do prekida rada BSS-a. Polisa će se tražiti na period od 10 godina.

U projekat ušli spremno i odgovorno

Iz EPCG su kazali da se kompanija od septembra 2024. intenzivno bavi razvojem baterijskih sistema u Crnoj Gori, nakon što je Odbor direktora taj projekat proglasio jednim od ključnih strateških ciljeva za period 2025–2026. godine.

Kako su naveli, nakon toga održano je više od 20 sastanaka s proizvođačima, distributerima i integratorima baterijskih sistema radi analize tržišta i procjene tehničkih i finansijskih aspekata projekta. Rezultati tih analiza, dodali su, poslužili su kao osnova za izradu elaborata i studije isplativosti, koji zajedno čine studiju izvodljivosti završenu u junu ove godine.

“Uvažavajući činjenicu da se radi o vrlo značajnom i savremenom tehničkom rješenju, kompanija se odlučila da je neophodno izvršiti reviziju dokumentacije elaborata baterijskih sistema i studije isplativosti. Iako nije standardno, a s ciljem dodatne provjere i zaštite interesa kompanije, reviziju su radile dvije instance. Citiraćemo zaključak revizije: “Evidentna potreba za gradnjom baterijskih postrojenja u EPCG-u u cijelosti je opravdana sa Studijom i Elaboratom, koji su bile predmet ove revizije. Dakle, i tehnička izvodljivost i finansijska isplativost projekta izgradnje baterijskog skladišta električne energije u EPCG-u je i pokazana i dokumentovana. Dakle, možemo zaključiti da je EPCG u ovaj projekat ušla vrlo odgovorno i potpuno spremno”, naglasili su iz državne kompanije, dodajući da je Studija izvodljivosti urađena u junu ove godine, a njena korekcija na osnovu nalaza revidenta završena je u avgustu ove godine.

Iz EPCG su naveli da je u studiji konstatovano da s tehničkog aspekta ne može biti problema, te da je analizirano više finansijskih scenarija, i to bazni, optimistični i pesimistični, pri čemu se kroz svaki scenarij može zaključiti da je projekat više nego isplativ.

“Nakon analize svih finansijskih parametara, kao i pozitivnog uticaja i ostalih nefinansijskih aspekata ovog projekta, smatramo da ne postoje argumenti kojima bi se mogla osporiti opravdanost projekta. Pozitivni efekti su višestruki, kako s finansijskih aspekata za privredu i EPCG, tako i sa aspekata očekivanja međunarodne zajednice u cilju smanjenja emisije štetnih gasova i povećanja korišćenja obnovljivih izvora električne energije. Ovo je veoma bitno navesti s obzirom na tendencije rasta cijene fosilnih goriva, kao i dozvola za zagađenje na globalnom nivou, kao i globalne situacije s nedostatkom električne energije. S druge strane, realizacijom projekta Crna Gora bi postala lider na Balkanu u domenu baterijskih sistema, jer bi bila prva zemlja koja je instalirala sistem snage 60 MW, odnosno 240 MWh”, kazali su u EPCG-u, kako prenose Vijesti.

Ugovor po principu “ključ u ruke”

Ukupna procijenjena vrijednost budžeta za dva baterijska postrojenja za skladištenje električne energije iznosi 48 miliona eura, a prilikom nabavke opreme kompanija plaća i PDV u iznosu od 21%, ali se u skladu sa Zakonom taj PDV vraća i nikako se, kako kažu, ne može smatrati kao dodatni trošak.

Pojašnjeno je da je riječ o EPC ugovoru po principu “ključ u ruke” koji obuhvata nabavku i isporuku opreme, izradu glavnog projekta, izgradnju baterijskog postrojenja, puštanje postrojenja u rad, obuku tehničkog osoblja investitora i dokazivanje projektovanih performansi postrojenja.

“Ugovor o izvođenju obuhvata i garancije ponuđača/izvođača radova koje se odnose na tehničko održavanje tokom cijelog vijeka upotrebe postrojenja, plaćanje penala Investitoru u satima kada se na postrojenju dogodi kvar koji nije otklonjen u roku od 48 sati od momenta prekida rada postrojenja. U tenderskoj dokumentaciji sadržani su vrlo strogi uslovi koji definišu potvrdu kvaliteta BESS postrojenja i, osim osnovne opreme, postrojenje mora biti opremljeno najsavremenijim softverom za upravljanje i nadzor. Kako su predstavnici nacionalne energetske kompanije obavili preko 20 sastanaka s predstavnicima renomiranih kompanija, počevši od samih proizvođača baterijskih sistema, ovlašćenih distributera, integratora sistema, a sve s ciljem analize i ispitivanja tržišta kako u tehničkom, tako i u finansijskom segmentu, došli smo do zaključka da se cijene kreću u opsegu od 150.000 evra po MWh do 500.000 evra po MWh. Kako bismo dobili najbolji odnos cijene i kvaliteta, a samim tim i najbolje tehničko rješenje, vodili smo se i uporednim praksama iz zemalja Evropske unije, pri čemu su se gotovo sve cijene kretale iznad 200.000 €/MWh”, pojasnili su iz EPCG-a.

EPCG se odlučila da u ovom javnom pozivu, navode iz kompanije, ide sa cijenom od 200.000 evra po MWh, kako bi dobila što jeftinije postrojenje.

“Značajno je napomenuti da zahtijevamo obavezan garantni period od jedne do deset godina, kao i od 11 do 20 godina, što će nas u velikoj mjeri zaštititi kao nekoga ko prvi instalira najveće postrojenje ovakvog tipa na Balkanu. Od posebnog značaja je napomenuti da su u samom javnom pozivu traženi uslovi da je ponuđač u obavezi dokazati da je oprema koja se nudi instalirana na najmanje tri lokacije u zemljama EU. Na ovaj način obezbjeđuju se visoki standardi i kvalitet opreme, jer se ispunjavaju strogi kriterijumi koji važe u zemljama Evropske unije”, istakl isu u EPCG-u čiji je predsjednik odbora direktora Milutin Đukanović, a izvršni direktor Ivan Bulatović.

Svaki mjesec kašnjenja košta milion eura

U EPCG su pojasnili i da se investicija realizuje uz kompletnu dokumentaciju gdje su razmatrane i vrlo pesimističke varijante. Osim toga, kroz javni poziv postavljeni su vrlo strogi kriterijumi za garancije koje se odnose na kvalitet opreme i kompletno održavanje.

“Napominjemo da su analize pokazale da svaki mjesec kašnjenja u instalaciji BESS postrojenja EPCG košta približno milion eura na mjesečnom nivou, što slabi likvidnost i profitabilnosti kompanije. Ovaj podatak potvrđuje nužnost puštanja u rad BESS postrojenja što je prije moguće”, istakli su iz EPCG.