Poslanik Pokreta Evropa sad Tonći Janović kazao je na sjednici Odbora za ekonomiju da će se država zaustaviti zloupotrebe u sistemu socijalne i invalidske zaštite preko kojih se na desetine miliona eura izlače iz budžeta.

Izvor: Evropa sad

"Ministar finansija se sa svojim timom bori na sve načina da sanira naslijeđeni haos u javnim finansijama i što se tiče kolektivnih ugovora i pogrešnog obračuna zarada, nerada inspekcija, silnih odšteta i izgubljenih sudskih sporova, zloupotreba u sektoru socijalne zaštite i pogotovu u sektoru invalidnosti koje ćemo itekako da kontrolišemo. Mislim da ćemo uskoro da usvojimo i novi zakon u oblasti invalidske zaštite. Pa možda i da se vidi kako su to ljekari stavljali svoje potpise na lažne invalidnine i tako na desetine miliona eura izvlačili iz budžeta Crne Gore", kazao je Janović, prenose Vijesti.

“Vijesti” su tokom protekle tri godine objavile više tekstova u kojima se ukazuje na mogućnost višemilionskih prevara i zloupotreba oko subvencija za zapošljavanje osoba sa invaliditetom jer je drastično povećan broj osoba koje imaju uvjerenja o utvrđenom invaliditetu, najviše od komisija iz Berana i Rožaja, dok takođe ne postoje zakonska ograničenja visine zarade na koju ih poslodavac prijavljuje niti bilo kakve kontrole tih isplata i stvarnog zapošljavanja tih osoba.

Zbog toga se iznosi ovih subvencija povećavaju iz godine u godinu, a za proteklih sedam godina godišnji iznos je povećan sa 2,7 na 33 miliona u prošloj godini, pišu Vijesti.

U ovoj godini je stavka za ove subvencije za cijelu godinu potrošena već početkom avgusta, a za nastavak isplate biće potrebna dodatna suma od oko 15 miliona za koju će biti potreban rebalans budžeta.