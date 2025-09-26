Iz komisije podsjećaju da je to rješenje donijeto nakon prigovora jednog od ponuđača na rang listu koju je Ministarstvo saobraćaja objavilo 17. jula 2025. godine.

Tenderska komisija za sprovođenje postupka koncesije za pravo korišćenja aerodroma Podgorica i Tivat održala je danas sjednicu, na kojoj je razmatrano postupanje po Rješenju Komisije za koncesije Vlade Crne Gore.

Iz komisije podsjećaju da je to rješenje donijeto nakon prigovora jednog od ponuđača na rang listu koju je Ministarstvo saobraćaja objavilo 17. jula 2025. godine.

"Komisija je jednoglasno utvrdila dalje korake i obavezala se da će u najkraćem roku postupiti u skladu sa Rješenjem Komisije za koncesije. Nastavak sjednice planiran je za narednu sedmicu, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena", saopštila je Tenderska komisija.

"Vijesti" su ranije objavile da će Tenderska komisija morati ponovo da obrazloži rang-listu ponuđača, jer je Komisija za koncesije utvrdila da ona nema dovoljno jasno i valjano objašnjenje bodovanja, što otvara prostor za proizvoljnost i dovodi u pitanje transparentnost postupka.

To znači da će Tenderska komisija, kojom predsjedava potpredsjedniik Vlade i ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj morati detaljno da obrazloži kako je došla do svake pojedinačne ocjene i broja bodova, jer bez toga rang-lista ne može biti validna osnova za odluku Vlade o dodjeli koncesije.