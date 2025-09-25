Rok za izradu tehničke dokumentacije je osam mjeseci, s obzirom na to, očekivani termin završetka tehničke dokumentacije je jun 2026. godine.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Uprava za saobraćaj Crne Gore saopštila je da najave o početku rekonstrukcije tunela Vrmac 1. oktobra nisu tačne, jer je u toku izrada tehničke dokumentacije, čiji se završetak očekuje u junu 2026. godine. Tek nakon toga, kako su naveli, biće određen izvođač i planirani rok trajanja radova.

Proteklih dana saobraćaj u tunelu Vrmac je povremeno prekidan na po nekoliko sati radi izvođenja geodetskih snimanja neophodnih radi pripreme projekta sanacije tog značajnog i veoma prometnog tunela kroz koji prolazi 90 odsto vozila što dolaze ili odlaze iz Kotora, pišu Vijesti.

„Tunel Vrmac je građen u periodu od 1986. do 1992.godine, dok je djelimična sanacija izvršena 1997. i 1998.godine, međutim zbog nedostatka finansijskih sredstava nijesu izvedeni svi predviđeni radovi. Iz tog razloga, tunel je saniran 2007.godine prema glavnom projektu koji je obuhvatao dopune i izmjene projekta sanacije iz 1997. koji nije izveden do kraja”, saopštili su iz Uprave za saobtraćaj koju vodi Radomir Vuksanović.

Naveli su da je, s obzirom na vremenski period koji je prošao od prethodne sanacije, specifičnosti tunela kao složenog inženjerskog objekta, zahtjevne geološke sredine masiva Vrmac, značajno povećanog saobraćajnog opterećenja, kao i uslove koji su propisani evropskom direktivom 2004/54/EZ i Pravilnikom o minimalno-bezbjednonosnim uslovima koje treba da ispunjavaju tuneli, predviđena obimna rekonstrukcija tunela Vrmac.

Iz Uprave su saopštili da tehnička dokumentacija obuhvata izradu glavnog projekta rekonstrukcije tunela, “u smislu sanacije postojeće betonske obloge, izgradnje nove kolovozne konstrukcije i revizionih staza, izgradnje novog evakuacionog tunela u dužini od 400 metara kao i sanacije obloge u postojećem evakuacionom tunelu, rješavanje višedecenijskog problema ulivanja procjednih voda u kanalizacioni kolektor koji prolazi kroz tunel, novi sistem odvodnje kojim će se prihvatati procjedne vode iz okolnog tla i sprovoditi do odgovarajućeg recipijenta, kompletne nove instalacije jake, slabe struje i ventilacije tunela, kao i saobraćajne signalizacije u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja u tunelu”.

“Ovim projektom je predviđena potpuna rekonstrukcija tunela. Nakon završetka izrade tehničke dokumentacije i odabira izvođača radova biće definisana tehnologija izvođenja radova, na osnovu koje će se napraviti plan vezano za obustave saobraćaja i preusmjeravanja alternativnim pravcem u skladu sa potrebama gradilišta.”- poručili su iz Uprave za saobraćaj dodajući da će nakon rekonstrukcije, “tunel Vrmac zadovoljavati sve uslove koji su propisani Pravilnikom o minimalno-bezbjednosnim uslovima koje radi sprečavanja ugrožavanja ljudskih života, životne sredine, i pružanja zaštite u slučaju nezgode, treba da ispunjava tunel na državnom putu čija dužina prelazi 500 metara”.

Završetkom tehničke dokumentacije biće definisan tačan obim radova, a samim tim će se predvidjeti odgovarajući rok trajanja radova.

Radovi na rekonstrukciji tunela će se finansirati iz kapitalnog budžeta Crne Gore, prenose Vijesti.