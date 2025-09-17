Mihailović nije objasnio kako ima saznanja šta će SDT uraditi

Specijalno državno tužilaštvo će se proglasiti nenadležnim sa slučaj prodaje imovine Barske plovidbe i da će istragu preuzeti niže tužilaštvo i to odluku ćemo imati uskoro, kazao je direktor Barske plovidbe Boris Mihailović juče na saslušanju pred skupštinskim Odborom za antikorupciju.

Protiv Mihailovića je SDT-u krivičnu prijavu predalo preduzeće “Admiral holding” koje je dalo najveću ponudu za kupovinu bivše upravne zgrade od 1,95 miliona eura, ali su odbijeni zbog navodne greške u notarskom zapisu za punomoćje njenog radnika koji je pregledao zgradu. Prihvaćena je za 200 hiljada eura niža ponuda "Roaming Montenegra" i to 25 dana nakon otvaranja ponuda, kada komisija nije imala primjedbe na ponudu i dokumentaciju "Admiral holdinga".

Odbor za antikorupciju organizovao je sjednici nakon prestavke “Admiral holding” da u vezi prodaje bivše poslovne zgrade ovog većinski državnog preduzeća postoje sumnje u koruptivne radne i da je državnom preduzeću nanijeta šteta.

Pravni zastupnik “Admiral holding” Miloš Vukčević kazao je da je prema oglasu o prodaji upravne zgrade jedini uslov bila veća cijena, a da je sve ostalo konstruisanje naknadnih uslova da bi se odbio najveći ponuđač. On je kazao pregledanje zgrade bilo 20. juna i da je predstavnik “Admiral holding” potpisao formular izjave o tom pregledu, kao i da je rok za predaju dokumentacije bio 27. jun a da je notarski zapis o njegov punomoćju predat 26. juna.

Pregledanje zgrade nije bio uslov za učešće u njenoj kupovini.

Vukčević je kazao da nadležni državni organi treba da utvrde zbog čega su 25 dana traženi naknadni razlozi za poništenje najbolje ponude čime je nanijeta šteta državnoj kompaniji od 200 hiljada eura, navodeći da to neće biti jedina šteta za ovu državnu kompaniju.

On je kazao da je “Admiral holding” pokrenuo spor pred Privrednim sudom i da će ga izvjesno dobiti, da će Barska plovidba morati da vrati novac izabranom ponuđaču sa kamatom i plati znatne troškove sudskog postupka i obeštećenja.

Mihailović je naveo da komisija prilikom predaje ponuda nije eksplicitno navela da su ponude ispravne, kao i da je komisija od njega tražila na angažuje privatnog advokata kako bi pregledao pristigle ponude.

On je naveo da zaosleni “Admiral holdinga” u trenutku kada je pregledao zgradu 20. juna nije imao punomoćje te kompanije, već da ga je predao 26. juna i da zbog toga dokumentacije tog ponuđača nije istinita. Saglasio se da je komisije predugo odlučivala, i da je to bilo zbog bolesti člana porodice jedne članice.

Mihailović je kazao da je komisija a ne on 17. jula ponudu “Admiral holdinga” proglasila nevažećom, a da je on nakon konsultacija sa Odborom direktora i predstavnicima Vlade potpisao kupoprodajni ugovor sa "Roaming Montenegrom". Naveo je da je u tom trenutko mogao da poništi oglas ili da prihvati drugu ponudu, a da je, s obzirom, da je tada isticao rok za plaćanje rate kineskoj Eksim banci odlučio je da prihvati nižu ponudu.

Iz “Admiral holdinga” su ranije ukazali i da je simtomatično da je odlaganje izbora ponude trajalo sve do približavanje roka za plaćanje rate kineskoj banci.

Vukčević je kazao da tumačenje "Barske plovidbe" nema pravni ni logični osnov, navodeći primjer da li bi neko ko prodaje privatnu imovinu odbio ponudu veću za 200 hiljada eura pozivajući se na neki proceduralni razlog koji nije bio ni uslov učešća.

Predsjednik Odbora Jefto Eraković je kazao da će predložiti zaključak - poziv nadležnima da ispitaju ovaj slučaj, a da će ukoliko bude potrebe odbor ponovo razmatrati ovaj slučaj, prenose Vijesti.