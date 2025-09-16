Podršku u realizaciji ovog zahtjevnog procesa dali su Evropska unija i Ujedinjeno kraljevstvo, uz tehničku pomoć Poreske uprave i carina UK (HMRC).

Izvor: MONDO

Koordinaciono tijelo za popis oduzete robe u Slobodnoj zoni „Luka Bar“, predvođeno predsjednikom Vlade Milojkom Spajićem, ozvaničiće u 13.00 sati, završetak aktivnosti na uništenju zaplijenjenih duvanskih proizvoda u Slobodnoj zoni, kako prenosi Dan.

"Pored premijera Spajića, u Slobodnoj zoni „Luka Bar“ medijima će se obratiti ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Satler i ambasadorka Ujedinjenog Kraljevstva Don Meken", saopšteno je iz Spajićevog kabineta.