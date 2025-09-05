Rekonstrukcija puta Bioča – Petnjica od vitalnog je značaja za dalji ekonomski i društveni razvoj ove opštine, kao i za bolju povezanost čitavog sjevera zemlje.

Izvor: Uprava za saobraćaj

To je saopšteno nakon što su radove zajedno obišli ministarka saobraćaja Maja Vukićević, direktor Uprave za saobraćaj Radomir Vuksanović i predsjednik Opštine Petnjica Samir Agović.

“Prilikom prošlogodišnje posjete Opštini Petnjica obećali smo realizaciju ključnih infrastrukturnih projekata za ovaj kraj. Danas sa ponosom ističem da smo ispunili sva obećanja, jer započinjemo rekonstrukciju puta Petnjica–Bioča u dužini od 9 kilometara. Nakon što je nedavno završena sanacija klizišta u Petnjici, nastavljamo sa realizacijom projekata koji su od strateškog značaja za građane. Ova saobraćajnica će skratiti udaljenost između Petnjice i Bijelog Polja, te postaviti temelje za ekonomski napredak i bolju dostupnost cijelog sjevernog kraja”, kazala je Vukićević.



Direktor Uprave za saobraćaj, Radomir Vuksanović, kazao je da su u toku radovi na dionici dužine oko devet kilometara, te da je vrijednost projekta oko 11,5 miliona eura.

Izvor: Uprava za saobraćaj



“Ova saobraćajnica predstavlja najkraću vezu centra Petnjice sa magistralnim putem Berane – Bijelo Polje, kao i alternativu za magistralni put Berane – Rožaje – rekao je Vuksanović”, naglašavajući da će rekonstrukcija puta doprinijeti unapređenju saobraćajne infrastrukture i poboljšanju bezbjednosti saobraćaja.

Rok za završetak radova je 18 mjeseci. Poslove izvodi kompanija Bemax.

Realizacija ovog projekta dio je šire strategije Vlade Crne Gore, koja kroz kontinuirana ulaganja radi na unapređenju saobraćajne infrastrukture širom države, u cilju bolje povezanosti i ravnomjernog razvoja cijele zemlje.