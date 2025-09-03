Iz Sindikata pomoraca i dokera upozoravaju da politika Ministarstva ne daje rezultate i traže hitan plan za spas pomorskih kompanija.

Izvor: Crnogorska plovidba

Iako je ministar pomorstva Filip Radulović u maju poručio da Crna Gora neće izgubiti brodove „Kotor“ i „21. maj“ procijenjene na 30 miliona eura, nezvanična saznanja Pobjede govore da potencijalni kupci iz Turske i Danske nisu spremni da plate više od 15 do 16 miliona eura za oba broda.

Plan o spašavanju kotorske Crnogorske plovidbe, koji je uključivao pozajmicu Barske plovidbe od milion eura, ubrzo je propao, a pregovori o prodaji traju mjesecima.

Situaciju dodatno otežava to što je „Kotor“ u proteklom periodu dva puta zadržan – najprije u SAD, a zatim i u Velikoj Britaniji zbog dugova, nečistoće i neisplaćenih zarada posadi.

Vlada je ranije smijenila bord direktora Crnogorske plovidbe, dok se i dalje čeka na javnu prezentaciju analize brodova koju je radila kompanija iz Dubaija.