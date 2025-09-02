Projekat se radi po principu projektovanja, isporuke, montaže, testiranja i puštanja baterija u rad, odnosno ključ u ruke, dok će izabrana kompanija imati godinu dana od potpisivanja ugovora da uradi posao.

Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) je raspisala 58.080.000 eura vrijedan tender za nabavku dva moderna baterijska postrojenja za skladištenje električne energije (BESS), čija je montaža planirana u nikšićkoj Željezari. Cilj ovih sistema je efikasnije upravljanje viškovima i manjkovima struje, stabilnije snabdijevanje i veća energetska nezavisnost.

Projekat se radi po principu projektovanja, isporuke, montaže, testiranja i puštanja baterija u rad, odnosno ključ u ruke, dok će izabrana kompanija imati godinu dana od potpisivanja ugovora da uradi posao. Osim toga, moraće da ponude i najmanje deset godina garancije na cijeli sistem, pišu Vijesti.

Svako postrojenje biće snage 30 megavata (MW) i kapaciteta 120 megavat-sati (MWh), što ukupno iznosi 240 MWh kapaciteta za skladištenje, dok će tender trajati do 15. oktobra.

“Izgradnja baterijskog postrojenja biće u fabričkom krugu Željezare neposredno uz TS 35/5 kV (kilovata) uklopnica. Baterijsko postrojenje će se koristiti za skladištenje električne energije da bi se pokrili pikovi u tražnji (smanjenje uvoza), obezbijedilo akumuliranje dnevnih viškova energije i realizacija iste u satima kada je energija najskuplja i pružale pomoćne usluge prenosnom sistemu. Ugovoreni radovi se izvode po principu ključ u ruke, što znači da ugovorena cijena obuhvata i vrijednost svih nepredviđenih radova i viškova radova a isključuje uticaj manjka radova na ugovorenu cijenu, i sve gorenavedeno se odnosi na ugovorene radove”, navodi se u tenderskoj dokumentaciji.

“Vijesti” su sredinom avgusta pitale da li je EPCG obezbijedila puni iznos od oko 50 miliona eura i iz kojih izvora (sopstvena sredstva, krediti, evropski fondovi) za ovu investiciju, dok su iz te kompanije naveli da postoji dosta domaćih i stranih banaka, kao i fondova koji su zainteresovani da finansiraju izgradnju postrojenja, jer se radi o novoj tehnologiji koja doprinosi boljoj valorizaciji eneregije iz obnovljivih izvora. Istakli su da im je praksa da investicije ne plaćaju od svog novca, već iz kredita koje kasnije otplaćuju od profita - kada postrojenja počne sa radom.

U ugovoru koji će biti potpisan, piše i da će izvođač imati dva mjeseca od sklapanja ugovora da izradi projektnu dokumentaciju. Ističe se i da će kompanija morati da preda garanciju za posao, i to u vrijednosti od deset odsto ugovora, odnosno 5,8 miliona eura. Za svaki dan kašnjenja u završetku radova će morati da plaćaju penale od dva promila ili hiljadita dijela vrijednosti posla, tj 116.000 eura, pišu Vijesti.

Među rokovima za izvršenje ugovora se navodi da se glavni projekat mora uraditi za mjesec i po od zaključivanja posla, nakon čega će radovi trajati osam mjeseci. Izvođač će morati da dostavi i plan preventivnog i redovnog tehničkog održavanja postrojenja i svih njegovih komponenti, i to za period nakon deset godina korišćenja odnosno 11 do 20 godina - i predstavi troškove održavanja, zamjene djelova, dostupnosti tehničkog kadra.

EPCG će morati da pribavi urbanističko-tehničke uslove za glavni projekat baterijskih postrojenja, dok će od prijavljenih izvođača biti razmatrani oni koji su unutar Evropske unije u posljednjih pet godina izgradili i pustili u rad ove baterije.