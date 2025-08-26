Pomoćnica direktora preduzeća Montecargo, Vesna Tintor, kazala je da su zbog obustave željezničkog saobraćaja u Crnoj Gori, vagoni sa robom zarobljeni, a kompanija Montekargo na dnevnom nivou gubi preko 20.000 eura prihoda.

Izvor: MONDO/Mladen Stojović

Pet dana blokade željezničkog saobraćaja napravilo je kompaniji Montekargo štetu od oko 100 hiljada eura, kazali su Gradskoj iz tog preduzeća. Ako situacija ne bude uskoro riješena, dugoročne posljedice bi, kako kažu, mogle biti daleko ozbiljnije od neposrednih finansijskih šteta, a ugrozila bi i ugovorne obaveze sa strateškim partnerima.

Pomoćnica direktora preduzeća Montecargo, Vesna Tintor, kazala je da su zbog obustave željezničkog saobraćaja u Crnoj Gori, vagoni sa robom zarobljeni, a kompanija Montekargo na dnevnom nivou gubi preko 20.000 eura prihoda.

„S obzirom da smo ušli u peti dan blokade, to je nekih 100.000 i to je privremeni gubitak. Trenutno na našoj mreži se nalazi preko 250 natovarenih vagona, što je preko 15.000 tona robe, što bakarnog koncetrata, što automobila, što cementa i preko 50 vagona u Nikšiću čeka utovar boksita za Bar“, kazala je Tintor.

Trenutna situacija, prema riječima Tintor, komplikuje već osjetljiv željeznički sistem Crne Gore koji se bori za opstanak i razvoj, a ugrožava i sve aktuelne ugovore sa strateškim partnerima, što se može odraziti na dalju saradnju.

„Trenutno su ugrožena dva aktuelna, višegodišnja ugovora sa kompanijom Uniprom Metali iz Nikšića i kompanijom ZiJin iz Bora, koje čine preko 65 odsto obima prevoza, a u prihodima preko 70 odsto. Gubitkom ova dva prevoznika, koji najavljuju danas preusmjeravanje na kamione, predstavljaju značajan gubitak“, istakla je Tintor.

Kao višedecenijski radnik Montekarga, svjedoči da sličnih blokada, koje krše zakon, nije bilo.

„Ovakav način blokada, da ga nazovemo „štrajka“, nijesam imala prilike da vidim, jer nije u skladu sa zakonskim okvirima koje je donijela Crna Gora i koje smo u obavezi da poštujemo i nije omogućen minimum procesa rada u okviru štrajka“, kazala je Tintor.

Zaključuje da aktuelna blokada željezničkog saobraćaja ne smije predstavljati sredstvo pritiska, jer je riječ o javnom interesu, zbog čega poziva nadležne organe da pronađu adekvatno rješenje – u suprotnom, posljedice mogu biti dugoročne, sistemske, ali i nemjerljive.