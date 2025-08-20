Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede će učiniti sve da se zahtjevi Nacionalnog udruženja proizvođača ribe riješe na korist tog udruženja, kazao je resorni ministar Vladimir Joković.
On je potvrdio da postoje realni problemi poput nedostatka vezova i infrastrukture za iskrcaj ribe, cijene goriva, poreskih opterećenja i nelojalne konkurencije. Rekao je da su to realni problemi koje su već identifikovali kroz sektor ribarstva i da u saradnji sa resornim Direktoratom aktivno rade na njihovom rješavanju.
"Uvjeravamo vas da su svi iznijeti zahtjevi koje ste kao predstavnici Nacionalnog Udruženja proizvođača ribe Crne Gore istakli temeljno analizirani i da će ovo Ministarstvo učiniti sve da se zahtjevi riješe na vašu korist. Ali uprkos činjenici da se navedeni zahtjevi tiču realnih problema u sektoru ipak nijesu svi u nadležnosti ovog Ministartstva, stoga ćemo ih u skladu sa važećim zakonskim nadležnostima, proslijediti na postupanje odgovarajućim resorima u okviru Vlade, kako bi se našla održiva i pravedna rješenja", saopštio je Joković.
Kazao je da, u tom dijelu, zahtjevi udruženja nemaju utemeljenje "niti reflektuju kompleksnost institucionalne podjele nadležnosti".
"Napominjemo da su za njihovo rješavanje direktno nadležni: Ministarstvo finansija – (akcize, PDV, plavi dizel); Ministarstvo pomorstva (ribarske luke, pristaništa); lokalne samouprave (lokacije i dozvole za infrastrukturne projekte)", kazao je Joković.
Ipak, kako je rekao, važno je istaći da institucije imaju odgovornost da djeluju u okviru svojih zakonskih ovlašćenja.
Poručio je da organizovanje protesta na način koji narušava javni red i ometa druge privredne djelatnosti ne doprinosi rješenju, već produbljuje nesporazume i stvara dodatne prepreke.
Zato je pozvao Nacionalno udruženje proizvođača ribe da još jednom preispita planirane mjere i da se "uključi u institucionalni dijalog". "Vjerujemo da je jedino kroz jasno postavljene ciljeve, nadležnosti i rokove moguće doći do održivih rješenja koja su u interesu ribara, građana i države", rekao je Joković.
Kazao je da će Ministarstvo, u cilju prevazilaženja nastale situacije, organizovati sastanak sa predstavnicima Nacionalnog udruženja proizvođača ribe i ostalim potpisnicima inicijative "odmah nakon povratka Vlade sa kolektivnog odmora", gdje će biti omogućeno da se otvoreno razgovara o prioritetima i narednim koracima.
"Sastanak će biti otvorenog tipa, a o zaključcima sa sastanka biće informisana šira javnost. Ministarstvo ostaje posvećeno dijalogu i spremno je da bude most između sektora i ostalih institucija, u cilju postizanja zajedničkih i realnih rješenja", poručio je Joković.