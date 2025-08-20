Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede će učiniti sve da se zahtjevi Nacionalnog udruženja proizvođača ribe riješe na korist tog udruženja, kazao je resorni ministar Vladimir Joković.

Izvor: Djordje Cmiljanic/Djordje Cmiljanic

On je potvrdio da postoje realni problemi poput nedostatka vezova i infrastrukture za iskrcaj ribe, cijene goriva, poreskih opterećenja i nelojalne konkurencije. Rekao je da su to realni problemi koje su već identifikovali kroz sektor ribarstva i da u saradnji sa resornim Direktoratom aktivno rade na njihovom rješavanju.

"Uvjeravamo vas da su svi iznijeti zahtjevi koje ste kao predstavnici Nacionalnog Udruženja proizvođača ribe Crne Gore istakli temeljno analizirani i da će ovo Ministarstvo učiniti sve da se zahtjevi riješe na vašu korist. Ali uprkos činjenici da se navedeni zahtjevi tiču realnih problema u sektoru ipak nijesu svi u nadležnosti ovog Ministartstva, stoga ćemo ih u skladu sa važećim zakonskim nadležnostima, proslijediti na postupanje odgovarajućim resorima u okviru Vlade, kako bi se našla održiva i pravedna rješenja", saopštio je Joković.

Kazao je da, u tom dijelu, zahtjevi udruženja nemaju utemeljenje "niti reflektuju kompleksnost institucionalne podjele nadležnosti".

"Napominjemo da su za njihovo rješavanje direktno nadležni: Ministarstvo finansija – (akcize, PDV, plavi dizel); Ministarstvo pomorstva (ribarske luke, pristaništa); lokalne samouprave (lokacije i dozvole za infrastrukturne projekte)", kazao je Joković.

Ipak, kako je rekao, važno je istaći da institucije imaju odgovornost da djeluju u okviru svojih zakonskih ovlašćenja.

Poručio je da organizovanje protesta na način koji narušava javni red i ometa druge privredne djelatnosti ne doprinosi rješenju, već produbljuje nesporazume i stvara dodatne prepreke.

Zato je pozvao Nacionalno udruženje proizvođača ribe da još jednom preispita planirane mjere i da se "uključi u institucionalni dijalog". "Vjerujemo da je jedino kroz jasno postavljene ciljeve, nadležnosti i rokove moguće doći do održivih rješenja koja su u interesu ribara, građana i države", rekao je Joković.

Kazao je da će Ministarstvo, u cilju prevazilaženja nastale situacije, organizovati sastanak sa predstavnicima Nacionalnog udruženja proizvođača ribe i ostalim potpisnicima inicijative "odmah nakon povratka Vlade sa kolektivnog odmora", gdje će biti omogućeno da se otvoreno razgovara o prioritetima i narednim koracima.

"Sastanak će biti otvorenog tipa, a o zaključcima sa sastanka biće informisana šira javnost. Ministarstvo ostaje posvećeno dijalogu i spremno je da bude most između sektora i ostalih institucija, u cilju postizanja zajedničkih i realnih rješenja", poručio je Joković.