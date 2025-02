Na zahtjev Rakčevića urađen je novi Plan restrukturiranja koji će se naći na Skupštini akcionara koja je zakazana za 24. februar.

Izvor: Bankar Crna Gora

“Vile Oliva” kao najveći manjinski akcionar sa 29 odsto akcija podržaće novi Plan restrukturiranja Instituta “Simo Milošević” iz Igala i u njegovoj dokapitalizaciji i spašavanju učestvovati sa iznosom do sedam miliona eura, kazao je “Vijestima” suvlasnik “Vila Oliva” Žarko Rakčević.

Prethodni Plan restrukturiranja Instituta, koji je predviđao prodaju prve faze, dječjeg odjeljenja, solitera i E odjeljenja, kao i značajnog zemljišta za izgradnju stanova i tržnog centra, nije usvojen u januaru zbog protivljena Rakčevića bez kojeg država sa 56 odsto akcija nije imala dvotrećinsku većinu potrebnu za ovu odluku.

Na zahtjev Rakčevića urađen je novi Plan restrukturiranja koji će se naći na Skupštini akcionara koja je zakazana za 24. februar. Ovaj plan predviđa znatno manju prodaju imovinu - dječjeg odjeljenja državi za školu, srazmjerno učešće u dokapitalizaciji svih akcionara - što znači da država ne bi došla do dvije trećine, uknjižavanje zemljišta sa države na Institut, dovođenje Instituta na četiri zvjezdice za četiri godine, profesionalizacija menadžmenta, racionalizacija broja zaposlenih i svih troškova,... Sve to je procijenjeno na ukupno 88 miliona eura, a hitno je potrebno dokapitalizacijom obezbijediti 21,5 miliona eura za izmirenje obaveza kako bi se izbjegao stečaj.

“Vile Oliva” kroz dokapitalizaciju kupuju akcije po cijeni od 155 eura, a mogle bi povećati svoj udio za svega 0,5 odsto sa sadašnjih 29 odsto.



Rakčević za “Vijesti” kaže da će kao manjinski akcionar sa značajnim učešćem sve uraditi što je u njihovoj moći da Institut ne ode u stečaj, ali i da se istovremeno krene sa primjenom logike dobrog domaćina.

“Vjerujemo da institut koji rehabilituje, oporavlja i vraća životu godišnje oko pet hiljada građana Crne Gore, među kojima i petstotina djece, ima ogroman značaj ne samo za zdravstveno stanje nacije, nego vraća normalnom životu i porodicama i državi Crnoj Gori, ogroman broj ljudi. Verujemo da vlasnici Instituta, zajedno sa većinom, potcrtavam većinom jer ima 20% radnika koji su na bolovanju od kojih jedan dio ne baš opravdano, odgovornih i profesionalnih i požrtvovanih radnika, mogu nastaviti plemenitu misiju i društveno-odgovorno služenje građanima Crne Gore kojima je neophodna pomoć. Uporedo sa tom misijom, vjerujemo da institut može dobrim upravljanjem, rekonstrukcijom do nivoa četiri zvijezdice, kupovinom nove medicinske opreme, ne samo izaći iz zone milionskih gubitaka, nego ponovo postati međunarodno poznati i priznati profitabilni centar za rehabilitaciju i odmor. Vjerujemo da Institut izmjenom dosadašnje prakse može ispuniti obje misije i ovu zdravstvenu humanu, i ovu ekonomsku. Dakle, da bude uspješna kompanija. To zahtijeva i to i očekujemo izbor sposobnih i profesionalnih, a ne podobnih predstavnika u organe upravljanja”, kazao je Rakčević.

On podsjeća da su ljetos, zajedno sa Vladom kao većinskim vlasnikom, spriječili stečaj i beskamatnom pozajmicom po pet miliona eura dali novu šansu Institutu, kao i da je za njegovo poslovanje vrlo važna bila odluka o primjeni realnih cijena za fondovske pacijente.

“Insistirali smo na korekcijama plana restrukturiranja i predložena je šesta strategijska opcija kako bi se spasio institut i kako bismo podijelili teret. Uz izmjene koje smo tražili u planu restrukturiranja prihvatili smo da kroz dokapitalizaciju, dakle unos novca u iznosu do sedam miliona eura, što je procentualno više nego što imaju “Vile Oliva” 29 odsto, pokrijemo dospjele obaveze Instituta u iznosu od 21,5 miliona eura. Svi akcionari mogu učestvovati u pokrivanju gubitaka u dokapitalizaciji. U razgovorima koji su vođeni, javnost je bila svjesna dijela tih razlika koje smo javno iznosili tokom proteklih meseci. Prihvaćene su sve ili gotovo sve naše sugestije u ovoj šestoj strategijskoj opciji. Tako da je došlo do izmjena plana restrukturiranja u smislu da nema prodaje glavne zgrade prve faze. Složili smo se da je moguća prodaja objekta dječjeg odeljenja i to isključivo za školu, što je normalno u interesu lokalne zajednice Igala i Herceg Novog, da nema stanogradnje na zemljištu koje se mora vratiti Institutu u svojinu, jer zato postoje svi dokazi. Dogovoreno je da se ide shodno zakonu u javnu ponudu za otkup akcija svih preostalih manjinskih akcionara jer ima negdje oko 14,5% manjinskih akcionara i normalno ta ponuda je otvorena za sve”, kazao je Rakčević.



On navodi da će insistirati na profesionalnom upravljanju, na transparentnosti svih budućih postupaka u restrukturiranju, uz kontrolu svih ulaganja.

“Za svaku fazu investicionog ulaganja, shodno zakonskim procedurama, sprovodiće se javni tenderi, tako da vjerujemo da će predviđena sredstva za investiranje i dovođenje instituta na nivo četiri zvijezdice, u fer konkurenciji uz ozbiljne ponuđače, biti manja nego što je predviđeno. Istovremeno, logično je da se formiraju komisije za praćenje i kontrolu sprovođenja investicionih ulaganja, kako od predstavnika većinskog tako i od predstavnika manjinskih akcionara i nezavisnih eksperata. Dakle, ukratko, verujemo u budućnost Instituta, mislimo da je Institut potreban Crnoj Gori i građanima Crne Gore i vjerujemo da će se shvatiti da mora doći do promjene prakse i da se zaista mora primjenjivati logika dobrog domaćina i odgovornog poslovanja”, kazao je Rakčević.

Prema osnovnom dijelu Plana, koji je usklađen sa evropskim standardima o dozvoljenoj državnoj pomoći, država može maksimalno da obezbijedi do 60 odsto potrebnog novca za restrukturiranje, a sam Institut kroz prodaju imovine i kredite, zajedno sa dokapitalizacijom od malih akcionara, mora obezbijediti 40 odsto.

Planom se predviđa skupiti 88 miliona eura i to 3,5 miliona iz budžeta za otkup malih akcionara, 56,5 miliona kroz više faza dokapitalizacija, 13,5 miliona eura od prodaje imovine i 14,5 miliona iz kredita koji bi Institut mogao dobiti tek kada mu zemljište koje se vodi na državu bude vraćeno u vlasništvo.

Za rekonstrukciju zgrada bilo bi utrošeno 61,6 miliona eura, ta otplatu dugova 21,4 miliona, za informacioni sistem i marketing 1,4 miliona i za otkup akcija malih akcionara 3,5 miliona.



Planom se predviđa redosljed predviđenih mjera u spašavanju Instituta. Prvo je usvajanje Plana restrukturiranja 24. februara, a nakon toga bi se omogućio otkup akcija manjinskih akcionara kroz javnu ponudu “polazeći od proporcija davalaca javne ponude”. U planu nije navedena cijena po kojoj bi se mogle otkupiti akcije malih akcionara, već se citira ponuda “Vila Oliva” iz maja prošle godine po kojoj su bili spremni da od Vlade otkupe akcije po cijeni od po 70 eura ili da oni prodaju državi svoje akcije po 58 eura. Trenutna berzanska cijena je 58 eura, dok je nominalna po kojoj će se i obavljati dokapitalizacija 154,9 eura. Grupa malih akcionara je ne berzi stavila prodajni nalog po cijeni od 100 eura po akciji.

Nakon otkupa akcija od manjinskih akcionara, koji bi bili zainteresovani za prodaju svojih akcija, Institut bi usvojio odluku o dokapitalizaciji, kako je navedeno, “jednu ili više odluka shodno neophodnosti obezbjeđivanja sredstava na način kako je to predviđeno radi realizacije konkretnih mjera iz Plana restrukturiranja”.

To znači da bi se prvo održala hitna dokapitaizacija od najmanje 21,5 miliona eura, koliko su trenutne procijenjene obaveze Instituta, kako bi se izbjegao stečaj. U tome bi Vlada učestvovala sa oko 14 miliona a “Vile Olive” sa iznosom do sedam miliona, uz eventualno učešće još nekih akcionara.

“Ukoliko manjinski akcionari ne budu zainteresovani za učešće u postupku dokapitalizacije, nedostajuća sredstva za sopstveno učešće bi bila obezbijeđena od strane Instituta (umjesto manjinskih akcionara)”, navedeno je u Planu.



Jedna od varijanti iz Plana, ukoliko se kroz dokapitalizaciju ne bi obezbijedilo dovoljno novca, je da se proda značajna imovina Instituta za 37 miliona eura.

Tu se predviđa prodaja lokacije stare banje za 7,5 miliona, lokacije ispod druge faze za 2,7 miliona, zemljišta na brdu Šištet za 17,8 miliona, lokacije iza Titove vile za 3,8 miliona i dječjeg odjeljenja za 4,9 miliona.

Novim planom se iz moguće prodaje imovine u potpunosti uklanja prodaja zgrade prve faze Instituta.

Ostaje varijanta da se ovaj objekat kroz zajedničko ulaganje (joint-venture) sa privatnim partnerom pretvori u luksuzni hotel visoke kategorije, što je, kako je navedeno “model koji primjenjuju konkurentski evropski rehabilitacioni centri”

“Ova investicija bi se realizovala formiranjem namjenske kompanije u koju bi Institut, kao svoju kontribuciju unio vrijednost postojećih objekata i zemljišta

Faze I (Glavna zgrada, E odjeljenje i Soliter), dok bi privatni partner investirao u objekat privodeći ga novoj namjeni. U skladu sa tim, privatni partner bi preuzeo većinsko vlasništvo, dok bi Institut bio manjinski vlasnik kompanije koja upravlja tim hotelskim kompleksom”, navedeno je u alternativnom dijelu plana.