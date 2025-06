Riječ je o lokaciji koja se u katastru nalazi pod imenom 10M, a zapravo se radi o plaži Tropikana, inače prvoj privatnoj plaži u Crnoj Gori, koja je višegodišnji dobitnik plave zastavice.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Osnivač i izvršni direktor kompanije Eagle Hills, Mohamed Alabar, ipak je zaključio ugovor za zakup jedne plaže na ulcinjskoj rivijeri, saznaje Televizija Vijesti iz Morskog dobra.

Riječ je o lokaciji koja se u katastru nalazi pod imenom 10M, a zapravo se radi o plaži Tropikana, inače prvoj privatnoj plaži u Crnoj Gori, koja je višegodišnji dobitnik plave zastavice. Kako saznajemo, iako je Alabar najavio da će odustati od svih plaža i prepustiti ih ranijim zapucima, ovu plažu je morao da uzme, jer ostale pristigle ponude za nju nijesu bile validne.

Kada je riječ o preostalih osam plaža, Alabaru je poslato upozorenje i očekuje se da u narednih par dana istekne rok, do kada može da potpiše ugovore. To znači da će arapski investitor morati da plati garancije za svih osam lokacija, a onda će one biti izdate drugoplasiranim ponuđačima.

Da podsjetimo, Alabar je na javnom konkursu za crnogorske plaže ponudio najviše novca za za ulcinjske plaže, ali je nakon pritiska javnost i civilnog sektora, koji su se bunili zbog najavljene gradnje na Velikoj plaži, odustao od zakupa.