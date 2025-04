Zakupac nikšićke Željezare "8B Capital" ne reaguje na zahtjeve Elektroprivrede

Ni nakon dva zahtjeva švajcarska kompanija “8B Capital”, koja je u zakup uzela pogone nikšićke Željezare, Čeličanu i Kovačnicu, nije ispunila ugovorne obaveze za 2024. godina i platila zakup koji na mjesečnom nivou iznosi 31.000 eura, prenose Vijesti.

“Zakupac je bio dužan da obaveze po osnovu ugovora za 2024. godinu izmiri do 25. marta. Na njegov zahtjev, usljed tehničkih poteškoća u vezi sa registracijom kompanije u Crnoj Gori, Elektroprivreda je produžila rok za dodatnih deset dana. Oba roka su sada istekla i u ovom trenutku čekamo postupanje po našem posljednjem dopisu koji je upućen kao opomena Igoru Šamizu za poštovanje ugovornih obaveza. Vrlo brzo ćemo znati tačan status ugovora o zakupu”, kazali su iz Elektroprivrede Crne Gore (EPCG) “Vijestima”.

Švajcarska kompanija je 20. januara ove godine registrovala kćerku firmu “8B Capital Montengro”, a za izvršnog direktora je postavljen Igor Šamiz.

Obaveze zakupca, o zakupu od 31.000 eura i mjesečnom preuzimanju 25 radnika, za pola godine ukupno 150, teku od 1. oktobra. On je do sada, kako tvrde iz EPCG, uplatio dvije rate i fiktivno preuzeo samo 13 radnika, jer obaveze prema njima i dalje ispunjava EPCG.

“Ako se zakupac ne bude pridržavao ugovornih obaveza, EPCG će razmotriti dalje korake u cilju zaštite svojih interesa. Važno je napomenuti da EPCG, po ovom osnovu, do sada nije pretrpjela materijalnu štetu, jer zakupac nije preuzeo pogone, a plaćanje se odnosi na početak korišćenja objekta”, navode iz državne energetske kompanije, pišu Vijesti.

Te pogone EPCG - Željezara Nikšić i dalje koristi i u njima radnici, za potrebe solarnih elektrana za matičnu firmu, proizvode betonske blokove i čelične konstrukcije.

Izvršni direktor EPCG Ivan Bulatović nedavno je za “Boje jutra” TV Vijesti kazao da dugoročnog opstanak Željezare nema bez proizvodnje čelika i da, ako zakupac ne ispuni obaveze za prošlu godinu, EPCG ima rezervni plan B. Naveo je i da je riječ o cifri za dug od oko 250.000 eura za prošlu godinu, dok iz EPCG “Vijestima” nijesu precizirali koliki je iznos duga.

“Plan B, koji je ranije pominjan, podrazumijeva alternativni model valorizacije imovine, koji uključuje aktivaciju sopstvenih kapaciteta i mogućnost strateškog partnerstva s drugim investitorima. O tom planu javnost će biti pravovremeno informisana, ako dođe do raskida postojećeg ugovora”, odgovorili su iz EPCG.

Ugovorom koji je kompanija “8B Capital” potpisala sa EPCG, predviđeno je ulaganje od 36,85 miliona eura u narednih pet godina. Najavili su i proizvodnju čelika nakon prve godine od 2.000 tona mjesečno, a nakon pet godina projektovano je da ta proizvodnja bude 3.500 tona. Šamiz je već bio dio vlasničke strukture u Željezari, prije 20 godina, kada je imao 33 odsto vlasništva u “Midland grupi” koja je u junu 2004. godine kupila većinski paket akcija u Željezari za hiljadu eura. Grupa je imala obavezu da u roku od pet godina u fabriku investira 30 miliona eura, ali su u novembru 2006. napustili Željezaru i na ime poreza, kako su tada saopštili iz Vlade, državi ostali dužni više od 2,7 miliona eura, te da su gubici fabrike uvećani na preko 12 miliona eura, prenose Vijesti.

“Tokom komunikacije sa EPCG Šamis je izrazio namjeru za pokretanje proizvodnje i dostavio ugovore o nabavci opreme u vrijednosti od nekoliko stotina hiljada eura”, tvrde iz Elektroprivrede.

Prilikom nedavne posjete Željezari, predsjednik Vlade Milojko Spajić, kazao je da švajcarske kompanije koja je zakupila proizvodne pogone od početka ugovora o zakupu ne ispunjava nijedan uslov iz tog dokumenta, da sa tom kompanijom nije imao kontakt, ali da je državna administracija kontaktirala sa zastupnikom te kompanije Igorom Šamizom.

“Pokušavali su da pokrenu, da se negdje motiviše ta saradnja. Međutim, svi smo svjedoci da ona ne postoji i da uprkos upozorenjima i uprkos raznim koracima koje sprovodimo prema koncesionaru, da se nikakvi pozitivni koraci do sada nisu vidjeli. To je zabrinjavajuće, ali postoji i ugovor koji tačno određuje šta može da se desi u takvim slučajevima, tako da ćemo do kraja iskoristiti sva pravna sredstva kao država Crna Gora da omogućimo, ali i da osiguramo da se obaveze ispunjavaju, a ako se ne budu ispunjavale, zna se šta se dešava”, poručio je Spajić.

Švajcarska kompanija “8B Capital” bila je jedina koja se prijavila na sva tri javna poziva koji je EPCG raspisala za zakup pogona Željezare i ugovor o zakupu je potpisan i ovjeren kod notara krajem septembra prošle godine.

