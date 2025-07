Lalović – član Radne grupe za izradu Nacrta odluke o radnom vremenu, podsjetio je da javna rasprava traje do 21. jula, a da su najveći broj sugestija i primjedbi dostavili građani.

Zbog buke u ugostiteljskim objektima, za šest mjeseci ove godine, gradske službe naplatile su oko 20 hiljada eura, kazao je za Gradsku RTV predstavnik Uprave za inspekcijske poslove Miljan Lalović.

On je dodao da su uprkos suprotstavljenim stavovima, Nacrtom nove Odluke o radnom vremenu zadovoljeni interesi vlasnika ugostiteljskih objekata, kao i stanara zgrada u kojima se nalaze.

Inspektori za turizam i ugostiteljstvo Uprave za inspekcijske poslove Glavnog grada, od početka godine, kontrolisali su ispravnost limitatora buke kod 77 objekata, za još 72 naložili su ugradnju. U tom periodu, zbog nepravilnosti, naplaćeno je 20 hiljada eura kazni, prenosi Gradska RTV.

“Nepravilnosti koje su zatečene na licu mjesta prije svega se odnose na emitovanje muzičkog programa bez limitatora zvuka, dakle u ugostiteljskom objektu nije postojao instaliran limitator zvuka, što je bila obaveza ugostitelja, zatim muzički program koji se izvodi uživo nije izvođen preko instaliranog limitatora zvuka, već uređaj, instrumenti, pojačala nisu ispunjavali tehničke uslove. I takođe treći osnov po kom su izricane novčane kazne jeste emitovanje, to jest, upotreba elektoakustičnih uređaja nakon jedan sat posle ponoći”, kazao je rukovodilac Sektora za turizam i ugostiteljstvo, Miljan Lalović.

“Glavne primjedbe se odnose na ono što je i izazvalo najveće polemike u javnosti, prije svega radno vrijeme i emitovanje muzičkog programa uživo, van radnog vremena van ugostiteljskog objekta”, istakao je Lalović.

Naglašava da su mišljenja stanara zgrada i vlasnika ugostiteljskih objekata različita – odnosno da su stanari fokusirani na skraćenje radnog vremena, mimo predloženog iz Nacrta odluke.

“Njihovo je negdje mišljenje i stav da bi to tebalo biti do 22 sata, umjesto do ponoći, dok kod strane ugostitelja prije svega imamo negodovanje u dijelu emitovanja muzičkog programa van ugostiteljskog objekta, kao i radno vrijeme ugostiteljskih objekata vrste disko i noćnih klubova, gdje oni su negdje mišljenja da bi i tu trebalo doći do korekcije prije svega u dijelu, radnog vremena do četiri ili pet sati ujutru”, naglasio je.

Kako je zaključio Lalović, Nacrt odluke predviđa rješenja koja u datim okolnostima zadovoljava interese obje strane, prenosi Gradska RTV.