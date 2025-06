Izvršni direktor Barske Boris Mihailović je naglasio da će opravka broda "Kotor" koji je prije sedmicu zbog nepravilnosti ostao zaglavljen u saveznoj državi Džordžiji koštati nekoliko stotina hiljada eura

Odbor direktora Crnogorske plovidbe će zbog stanja broda "Kotor" koji je zbog više kvarova ostao zaglavljen u luci Savana u Sjedinjem Američkim Državama, biti smijenjen u ponedjeljak. Ministarstvo pomorstva podnijeće krivične prijave protiv NN lica zbog zloupotrebe službenog položaja i nesavjesnog rada u službi u produženom trajanju.

To je na konferenciji nakon sjednice Vlade saopštio ministar pomorstva Filip Radulović.

Brod "Kotor" uz "21. Maj" pripada Crnogorskoj plovidbi, ali je zbog lošeg stanja u toj kompaniji, nedavno preko ugovora o tehničkoj saradnji predat u zakup Barskoj plovidbi. Cilj je bio da se Crnogorska spasi od stečaja, dok bi im Barska uplatila milion eura avansno kako bi mogli da posluju i preuzela u zakup njihova dva broda.

Izvršni direktor Barske Boris Mihailović je naglasio da će opravka broda "Kotor" koji je prije sedmicu zbog nepravilnosti ostao zaglavljen u saveznoj državi Džordžiji koštati nekoliko stotina hiljada eura.

Radulović je naglasio da je brod "Kotor" išao na remont od 1,4 miliona eura 2022. godine, čime je trebao da bude namiren u narednih pet godina. Zatim je kako tvrdi, već 2023. godine brod klasifikovan kao kategorija "D" - ispod standarda.

"Neko mora da odgovara za ovakvo stanje na brodovima. Čudno je i očigledno da nismo dobili 1,4 miliona eura vrijedan remont, to mi je jako čudno i zabrinjavajuće i kao odgovorni ljudi u obavezi smo da podnesemo krivične prijave protiv NN lica zbog zloupotrebe službenog položaja i nesavjesnog rada u službi u produženom trajanju. Ovi problemi traju godinama i nekako su se ubrzali zadnjih deset do 20 dana, to jeste simptomatično jer se desilo nakon što je potpisan ugovor Barske i Crnogorske. Zato će Odbor direktora (Crnogorske) biti smijenjen u ponedjeljak. Konačna analiza će biti urađena od strane nezavisne agencije iz Dubaija, za "Kotor" u narednim danima a za "21. maj" sredinom jula", kazao je on i dodao da je sjutra kontrola, nakon koje bi potencijalno brod mogao opet da zaplovi.

Radulović tvdi da analiza stanja brodova nije urađena dok dvije kompanije nisu ušle u aranžman. Naglasio je i da se ugovor može raskinuti ako bude nepovoljan po Barsku.

Mihailović je dodao da su do sada po osnovu tog ugovora Crnogorskoj uplatili 300.000 eura, ali da niko nije znao koliko je loše stanje na brodu.

"Koštaće dosta, troškovi su visoki u Sjedinjenim Američkim Državama, cifra je već nekoliko stotina hiljada. Nakon ide u Englesku. Neću upirati prstom, neko mora da bude odgovoran i kaže vlasniku da su brodovi klase "D". Ministarstvo je saznalo tek nakon analize Barske", kazao je Mihailović.

Pojasnio je da su ranije poslali tehničkog direktora Barske sa ekipom, kako bi uradili kontrolu "21. maja" ali da se bord Crnogorske protivio što su bili na brodu. Tvrdi i da su remonti dva broda Crnogorske plaćeni 70 odsto više - nego oni za flotu Barske plovidbe.

"Stanje na brodu je alarmantno. Ti brodovi su imali remont plaćen 70 odsto više nego Barskoj, koja je platila 800.000 dolara i dobila ocjenu "C". Obzirom na količinu novca, nedopustiva je ocjena "D". Ovi brodovi su dugo obezvrijeđivani, knjiška vrijednost im je 30 miliona a stvarna 15 miliona eura - negdje se gubi ta vrijednost od 15 miliona... Simptomatično je da od najave analiza Barska nema probleme a Crnogorska ima opstrukcije", naglasio je on.

Mihailović tvrdi i da posadu na ovim brodovima čine i do 30 odsto Gruzijci, te da ne zna da li je to zakonski dozvoljeno s obzirom da Crna Gora sa Gruzijom nema potpisane potrebne bilateralne sporazume.

Istakao je da će od planiranih milion eura, 400.000 eura Crnogorskoj otići na plate a 600.000 na sanaciju, ali da će zbog ovih kvarova vjerovatno ta suma otići samo na jednu popravku.