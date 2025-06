Dvije pomorske linije, do Barija i Ankone, spajaće Crnu Goru i Italiju ovog jula i avgusta.

Izvor: Primorski portal

Nakon što je prošle sezone do Ankone, preko Drača, plovila “Mia” komanije “Adria Ferries”, ove godine pridružuje joj se “Dalmacija”, hrvatske “Jadrolinije” koja će ploviti od Bara do Barija, prenose Vijesti.

To je “Vijestima” potvrdio predsjednik Odbora direktora “Barske plovidbe”, Ćazim Alković, koji je kazao da je nastavak prošlogodišnje, i uvođenje nove linije, produkt dobre saradnje sa partnerima.

Brod “Dalmacija”, najveći u floti hrvatske “Jadrolinije”, od 1. jula do kraja avgusta spajaće Bar i Bari, a putovanje će trajati osam sati. Ima kapacitet da preveze 800 putnika i 280 automobila i maksimalnu brzinu od 30 kilometara na čas.

Cijena putničke karte u jednom pravcu biće 78 eura, a za vozilo dužine do pet metara 101 euro, kazao je Alković. Povratna putnička karta biće 144,40 eura, a za vozilo 186,60 eura.

Djeca do 12 godina imaće popust na povratno putovanje, kao i grupe od 15 i više putnika.

“Dalmacija” će ploviti od Dubrovnika do Barija i na tom putu stajati u Baru.

“’Dalmacija’ kreće 1. jula iz Barija za Bar, u utorak. Drugog jula se vraća za Bari, u srijedu. Tako će ploviti do kraja ljeta, do septembra. To će biti dnevne vožnje, neće ploviti noću jer brod nema kabine”, kazao je Alković za “Vijesti”.

Pojasnio je da noćne vožnje nijesu moguće zbog odustva kabina, ali da to donosi određne prednosti, jer je dnevna vožnja iskustvo za sebe - brod je kao mali kruzer, ima restorane, barove i druge sadržaje.

Sledeće godine očekuju da će brod ugraditi kabine, pa će biti moguće i noćne vožnje za koje on ocjenjuje da su tražene i da će sigurno biti većeg interesovanja.

Na ovoj realaciji decenijama je plovio brod “Sveti Stefan”, ta linija bila je jedna od napopularnijih, a više puta je uspostavljana i ukidana.

Alković kaže da očekuje da ovog puta ona zaživi i za “Barsku plovidbu” bude isplativa, budući da nemaju velike troškove na njenom održavanju.

Ove sezone, kao i prošle, trajekt “Mia” italijanske kompanije “Adria Ferries” koji plovi iz Ankone za Drač, ponovo će stajati i kupiti putnike u Baru.

“Interesovanja za liniju Bar-Bari najviše ima kod nas, Crnogoraca, dok linija koja će voziti od Ankone do Bara pa Drača je interesantnija ljudima koji žive i rade u zapadnoj Evropi i prevoznicima kamiona. Puno vremena bi izgubili kroz primorje, kroz Hrvatsku i Crnu Goru, a ovako se u sedam ukrcaju u Ankoni i u Baru su oko sedam ujutru”, ispričao je Alković.

Dosadanšnje iskustvo je pokazalo da oni često nastavljaju put ka Kosovu, Bosni i Hercegovini ili ostaju u Baru, gdje će odmarati, a putovanje brodom im omogućava da stignu spremni i odmorni.

Feribot “Mia” će voziti tri puta nedeljno, ili više, jer nema ustaljeni red vožnje, kako je kazao sagovornik “Vijesti”, već će se organizovati prema potrebama i interesovanju.

O tačnim polascima i redu vožnje putnici se mogu informisati na veb-sajtu “Barske plovidbe”, ili pozivom na broj kompanije.

Cijene za ovu vožnju su, po riječima Alkovića, dinamične, pa se mijenjaju u zavisnoti od perioda u kojem se kupuju, poput avionskih karata. Po putniku, cijene se kreću od 72 do 108 eura u jednom smjeru.

Za automobile karta će iznositi od 104 do 170 eura, zavisno od toga koliko ranije od polaska broda se kupuje.

Ovo je druga sezona da trajekt vozi od Bara do Ankone i nazad, a Alković je kazao da su im očekivanja veća od prošle godine kada je u pitanju ova linija.

“Prošle godine smo u julu sklopili ugovor i krenuli, sada smo se spremili mnogo ranije. Obuku radnika o korištenju njihovog softvera smo uradili ranije i mnogo smo spremniji nego što smo bili prošle godine”, poručio je.

Tada su, kako je naveo, zavisili i od Vlade Crne Gore i Ambasade Italije u Crnoj Gori, uz čiju pomoć je ova linija uspostavljenja.

“Trudili smo se da napravimo veću promociju. Ljudi su se sada i navikli pa nas zovu i iz zapadne Evrope da pitaju hoće li ponovo biti linije”, ispričao je Alković.

Da za Crnu Goru nema važnije veze od one sa Italijom, jer je to veza sa Evropskom unijom, kazao je premijer Milojko Spajić prošlog jula na prijemu na feribotu “Mia” koji je organizovan povodom pokretanja linije Ankona-Drač-Bar.