Vlada Crne Gore dala je saglasnost Upravi za državnu imovinu za potpisivanje ugovora o zakupu konferencijskih sala u "Srpskoj kući" u Podgorici za iznos od 119.064 eura na godišnjem nivou, koje će se koristiti za potrebe državnih organa.

Informaciju o potpisivanju ugovora Vladi je kandidovao ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Slaven Radunović, koji je jedan od osnivača "Srpske kuće".

Radunović, kao jedan od osnivača "Srpske kuće", u njoj ima 3,83 odsto vlasničkog udjela, koliko posjeduje i potpredsjednik Vlade Budimir Aleksić, kao takođe jedan od osnivača tog društva. Aleksić je u izjavi za "Dan" kazao da nije prisustvovao sjednici Vlade na kojoj se odlučivalo o tom pitanju, te da nije ni bio u saznanju da se izvršna vlast o tome izjašnjavala. "Danu" su iz Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine (MDUP) kazali da je Radunović bio predlagač ove informacije i zaključaka, pa da se samim tim i pozitivno odredio o ovom pitanju.

Radunović, kako su kazali iz MDUP-a, nije tražio mišljenje Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) o eventualnom postojanju sukoba interesa u ovom slučaju, smatrajući da za time nije bilo potrebe. Iz ASK su na pitanja "Dana" kazali da nisu zaprimili zahtjev za mišljenje o postojanju sukoba interesa u konkretnom slučaju, ali su po službenoj dužnosti pokrenuli postupak.

Iz informacije o potpisivanju ugovora i iz odgovora MDUP-a zaključuje se da se potreba za konferencijskim salama javila zbog rekonstrukcije zgrade Stare Vlade, čije prostorije su do tada korišćene u tu namjenu. S obzirom na to da se ovaj objekat adaptira za potrebe Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) i Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO), Uprava za državnu imovinu je, kako se navodi – primorana da pronađe adekvatan prostor za davanje na korišćenje drugim državnim organima, kao i iznajmljivanje drugim subjektima, a u cilju obezbjeđivanja kontinuiteta rada. Stoga je Uprava za državnu imovinu, kako konstatuju, "kroz istraživanje tržišta došla do podataka" da "Srpska kuća" ima adekvatne konferencijske sale u centru Podgorice. Zahtjevom su se obratili "Srpskoj kući" za dostavljanje ponude, koja je u prvi mah iznosila 18,15 eura sa PDV-om po metru kvadratnom, ali je nakon, kako se navodi, usmenih pregovora, cijena snižena na 12,10 eura sa porezom, po kvadratu. Odnosno, cijena mjesečnog zakupa je sa prvobitne ponude od 14.883 eura spuštena na 9.922 eura, što je na godišnjem nivou ukupno 119.064 eura sa PDV-om.

Iz ASK-a su za "Dan" kazali da Zakon o sprečavanju korupcije propisuje jasne obaveze javnih funkcionera u cilju sprečavanja sukoba interesa, naročito kada je riječ o donošenju odluka koje mogu imati uticaj na njihov privatni interes. Iz ASK-a su na pitanja "Dana" kazali da nisu zaprimili zahtjev za mišljenje o postojanju sukoba interesa u konkretnom slučaju.

"S obzirom na prirodu informacija koje su dospjele u javnost, Agencija je po službenoj dužnosti pokrenula postupak, koji je trenutno u fazi prikupljanja dokumentacije i utvrđivanja relevantnih činjenica i okolnosti. Po završetku postupka, kao i do sada, javnost će biti blagovremeno i transparentno obaviještena o nalazima i eventualno preduzetim mjerama, u skladu sa zakonskim ovlašćenjima i principima nepristrasnosti" poručili su iz ASK-a.

Shodno ponudi, Uprava će po usaglašenoj cijeni dobiti u zakup konferencijsku salu u suterenu, opremljenu potrebnim namještajem od 221 m2, kancelarije, sanitarne prostorije i prijemni hol ukupne površine od 211 kvadrata, multifunkcionalnu salu na prvom spratu od 194 metra kvadratna, te kancelarije, čajnu kuhinju i sanitarne prostorije površine 194 m2. Dakle, ukupna površina prostorija za zakup iznosi 820 m2.

U informaciji Uprave za državnu imovinu navodi se da je Zakonom o javnim nabavkama, u članu 14, stav 1, definisano izuzeće za nabavke specifičnih predmeta, odnosno da se ovaj propis ne primjenjuje na kupovinu ili zakup zemljišta, građevinskih objekata ili druge nepokretne imovine, kao i prava koja se na njih odnose.

Iz resora ministra Radunovića kazali su da je Vlada na sjednici, održanoj 29. maja, usvojila Informaciju o potpisivanju Ugovora o zakupu poslovnih prostora za potrebe korišćenja konferencijskih sala, te dala saglasnost za njegovo zaključenje. Naglašavaju da je postupak iniciran iz razloga što trenutno ne postoje raspoloživi kapaciteti za pomenute namjene, naročito imajući u vidu činjenicu da su državni organi u prethodnom periodu za potrebe održavanja različitih tipova događaja koristili konferencijske sale u zgradi Stare Vlade, koje više nijesu na raspolaganju zbog procesa adaptiranja i opremanja kancelarijskim namještajem, a za potrebe SDT-a i SPO.

"U cilju rješavanja iskazane potrebe za konferencijskim salama, Uprava za državnu imovinu, koja u okviru svojih nadležnosti u kontinuitetu prati stanje na tržištu izdavanja u zakup svih vrsta poslovnih prostora, pa i konferencijskih sala, obavila je konsultacije po kriterijumima adekvatnosti traženih poslovnih prostora (konf. sala), kao i cijene njihovog zakupa. Na tom osnovu je ponuda DOO "Srpska kuća" Podgorica cijenjena povoljnom, kako po pitanju reprezentativnosti ponuđenih poslovnih prostora (konf. sala) u užem jezgru grada, tako i po kriterijumu ponuđene cijene zakupa, koja iznosi 10 eura/m2 bez uračunatog PDV-a, odnosno 12,10 eura/m2 sa uračunatim PDV-om" objasnili su iz Ministarstva.