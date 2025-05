Pripremni radovi mogli bi početi već u drugoj polovini godine, a finansijska konstrukcija je gotovo zatvorena zahvaljujući grantovima Evropske unije i povoljnim kreditima.

Izvor: Vlada Crne Gore

Druga dionica crnogorskog auto-puta, od Mateševa do Andrijevice, duga 21 kilometar, ulazi u završnu fazu priprema.

Ministarka saobraćaja Maja Vukićević ističe da je tender bio otvoren za sve i da će prioritet biti izbor najpovoljnijeg i najkvalitetnijeg izvođača, uz punu kontrolu Evropske banke za obnovu i razvoj, pišu Vijesti.

Pripremni radovi mogli bi početi već u drugoj polovini godine, a finansijska konstrukcija je gotovo zatvorena zahvaljujući grantovima Evropske unije i povoljnim kreditima.

Kada je riječ o ostalim infartsrukturnim projektima, u ovoj godini je realno govoriti o bulevaru Jaz-Tivat i obilaznice oko Budve. Početkom juna očekuje se i rasplet oko koncesija za aerodorome.

Za drugu dionocu crnogorsko auto-outa Mateševo- Andrijevica, dugoj 21 kilometar, biće potrebno pet godina i oko 550 milona eura, a za njenu izgradnju, na nedavno završenom tenderu prijavilo se deset kompanija.

Na pitanje kako komentariše, što je među prijavljenim samo jedna kompanija iz Evrope, ministarka saobrćaja kaže, da je poziv bio otvoren za sve, i da su svi mogli da se prijave.

"Mislim da možemo biti zadovoljni s ovih deset pristiglih ponuda i smatram da treba birati izvođača među njima, jer je prioritet Crne Gore naravno da nastavi ovaj najvažniji infrastrukturni projekat. Za ovaj tender su zaduženi Monteput i Evropska banka za obnovu i razvoj. Evropska banka za obnovu i razvoj mora da odobri svaku fazu tendera kako bi se nastavilo dalje i na kraju će oni zajedno izabrati izvođača radova za drugu fazu autoputa. Ukoliko ne ispune tehničke zahtjeve, neće moći da budu vrednovane u finansijskom smislu", kazala je Vukićević u intervjuu za Televiziju Vijesti.

Najbolja ponuda trebalo bi da bude izabrana tokom ljeta, nakon čega bi vjerovatno u drugoj polovini godine mogle da počnu pripremni radovi na ovoj dionici.

"To je ono što smo dobili kao vremenski okvir od Monteputa i Evropske banke za obnovu i razvoj. Ja se nadam da će oni uspjeti da ispune ono što su nam dostavili kao projekciju", rekla je Vukićević.

Iz Ministarstva saobraćaja vjeruju da neće biti problema ni kada je riječ o finansijama.

"100 miliona granta je već obezbijeđeno od Evropske komisije. U toku je postupak odobrenja s dodatnih 50. To bi trebalo da bude finalizirano ovih dana. Kao što sam rekla, 200 miliona povoljnog kredita obezbijeđeno je od Evropske banke za obnovu i razvoj. Ugovor treba da se potpiše tokom jula, a ostatak će se morati finansirati iz budžeta", rekla je Vukićević.

Kada je riječ o priprenim radovima, eksproprijacija je završena u 80 odsto trase do Trešnjevika, dok se završetak preostalih djelova očekuje do uvođenja izvođača u posao.

Javna rasprava o studiji uticaja na životnu sredinu trenutno je u toku, a biće održana i u opštinama koje najviše tangira projekat – Kolašinu i Andrijevici.

"Petlju sigurno nismo zaboravili. Ja sam imala više sastanaka sa predsjednicima zainteresovanih opština i moje kolege znate u parlamentu da su inicirale pitanje petlje u Bilom Polju. Nakon toga smo napravili jedan sastanak ovdje u ministarstvu. Mislim da svi mogu biti zadovoljni načinom na koji je sve to riješeno", rekla je Vukićević.

I dok se putna infartsruktura na sjeveru donekle dovodi u red, na primorju, gužve su i dalje svakodnevica. Od silnih auto puteva i brzih cesta koje je početkom godine najavio premijer, tokom ove godine, osim druge dionice auto-puta, izvjesna su samo dva projekta.

Dionica Tivat – Jaz, za koju Vukićević podjseća da su radovi počeli bez validne građevinske dozvole, što je kako navodi bio ozbiljan propust prethodne vlade.

Ipak vjeruje da će radovi biti gotovi do januara 2026. godine.

"Mogu reći da smo u posljednjih nekoliko meseci pojačali dinamiku, da je sada jedan dobar dio trase završen. Plan je da se radi i tokom ljeta, ali da se obezbijedi način odvijanja saobraćaja, da ne bude gužvi kao što je bilo do sada", poručila je Vukićević.

S druge strane, za projekat obilaznice oko Budve stvoreni su uslovi za raspisivanje tendera za izvođača, što se očekuje nakon usvajanja rebalansa budžeta. Dužina trase biće oko 9,3 km, a iz Ministarstva se nadaju da će gradnja početi 2026. godine.

"Očekujemo da je rebalans budžeta uskoro, negdje smo očekivali da do sada bude završen, koliko su me obavijestili kolege iz Monteputa, njima će trebati nekih mjesec dana nakon rebalansa da pripreme taj tender. To je izuzetno važan projekat, o obilaznici oko Budve se govori punih deset godina i eto, sada su se stvorili uslovi da krenemo sa tim projektom", kazala je Vukićević, pišu Vijesti.

Paralelno sa razmatranjem ponuda za auto-put, u toku je evaluacija ponuda za koncesiju na crnogorske aerodrome.

Prijavile su se dvije kompanije, a konačna odluka se očekuje do 9. juna.

"Još uvijek nismo došli, da kažem, do onog najzanimljivijeg dijela, to su uglavnom finansije, tako da ne mogu reći u potpunosti kakav je kvalitet prestiglih ponuda. Ono što je ostalo kao obaveza jeste najmanje 100 miliona te jednokratne koncesionalne naknade. Ja moram iskreno reći da se nadam da će to biti neki veći iznos, jer smatram da taj iznos i nije dovoljan za oba crnogorska aerodroma", kazala je ministarka.

Prema njenim riječima, država planira da zadrži određeni oblik kontrole, kroz posebno stručno tijelo koje će pratiti poštovanje koncesionog ugovora.

Posebna pažnja posvećena je i zaštiti radnika, pa će im biti zagarantovana sigurnost posla u periodu od najmanje pet godina.

A ministarka kaže i da je spremna da se o ovom pitanju raspravlja u parlamentu.