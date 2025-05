Vlasnik kompanije “Eagle Hills” Mohamed Alabar kazao je u intervjuu za Newsmax Balkans televiziju da je nakon negodovanja lokalne zajednice u Crnoj Gori odustao od mogućeg projekta na ulcinjskoj Velikoj plaži.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Alabar je u žižu crnogorske javnosti dospio nakon što se njegova kompanija Eagle Hills Montenegro prijavila na tender za zakup 18 kupališta na ulcinjskoj Velikoj plaži. Nakon završetka tendera Alabar je dobio devet plaža. Nakon toga premijer Crne Gore Milojko Spajić je saopštio da je Alabar zainteresovan za gradnju “mega projekta” na Velikoj plaži, prenosi Newsmax Balkans.

Spajić je u Emiratima krajem marta potpisao sa tamošnjom Vladom Sporazum o ekonomskoj i saradnji u oblasti razvoja nekretnina što je izazvalo oštre kritike dijela javnosti ali i više protesta lokalne zajednice u Ulcinju i nekoliko nevladinih organizacija u Podgorici.

Sa više protesta je poručeno da se Sporazumom ukida domaće zakonodavstvo u oblasti javnih nabavki, tendera i državni imovine kao i da se samo jednom investitoru želi dati vrijedna imovina suprotno pravilima konkurencije.

Dva mjeseca kasnije Alabar priznaje da je pogriješio što se prijavio na tender za zakup plaža, ali pojašnjava svoje razloge za takvu odluku, prenosi Newsmax Balkans.

“Želio sam da dobijem jedno kupalište na Velikoj plaži da bih pokazao javnosti kako taj prostor može da se uredi”, naveo je arapski investitor.

Alabar je pojasnio da je nakon oštrih reakcija javnosti odlučio da vrati sva kupališta koja je prethodno u martu dobio na tenderu.

“Nakon svega što se desilo ne želim da ulažem na jugu (u Ulcinju prim. aut) uopšte. Zašto? Recimo, zašto biste vi željeli da ulažete u Dubaiju ako vas mi ne želimo? Ne biste trebalo to da radite. Na osnovu onoga što sam vidio i pročitao shvatio sam da ljudi ne žele investicije na tom prostoru i mislim da imaju na to pravo jer dolaze iz te zajednice. To je za mene u redu. Pričao sam sa predsjednicima drugih opština i imao sjajne sastanke sa njima”, kazao je Alabar.

Pojasnio je da je tokom boravka u Podgorici, gdje je bio glavni govornik na konferenciji o nekretninama u četvrtak, razgovarao sa predsjednicima drugih primorskih ali i sjevernih crnogorskih opština, prenosi Newsmax Balkans.

“Crna Gora ima mnogo mogućnosti i ako nam neko kaže da žele nešto da radimo – u redu radićemo. Na primjer ako mi neko kaže imate ovaj prostor u Budvi možete da gradite na primjer 20 stanova i dva hotela onda ću da se povučem i uradim kalkulacije nakon kojih ću znati kolika će biti ukupna investicija”, kazao je Alabar.

Dodao je da se njegove investicije u više zemalja kreću od jedne do 15 milijardi eura.

“Ako negdje uložite recimo jednu milijardu eura uvijek to pomnožite sa tri puta, jer tolika investicija ima takav efekat na ukupnu ekonomiju”, rekao je on.

“Planine zanimljive zbog svježeg vazduha”

Upitan za koje lokacije u Crnoj Gori sada zainterosovan da ulaže nakon što je odustao od Ulcinja, Alabar je naveo da ga zanima jedna lokacija na obali kao i jedna na sjeveru zemlje.

“Morate shvatiti da su nama, Arapima, planine zanimljive zbog svježeg vazduha jer je u našim zemljama tropska klima. Crna Gora je prelijepa, ima prelijepe planine kao i jezera”, dodao je Alabar.

Nije želio da precizira koje lokacije su mu najinteresantnije, ali je naveo da razmatra dvije opcije.

“Interesantna mi je jedna lokacija otprilike na sredini obale, a imamo i dva predloga za sjever zemlje. To su za sada samo ideje”, zaključio je Alabar, prenosi Newsmax Balkans.