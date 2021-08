Odnosi sa Srbijom ne mogu biti bolji sve dok ne postoji volja sa obe strane da se oni unaprijede, rekao je u intervjuu za dnevni list Nova premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić.

Izvor: Vlada Crne Gore

Govoreći o medijskoj kampanji koju su protiv njega u prethodnom periodu vodili prorežimski mediji u Srbiji, Krivokapić je rekao da se zna ko drži medije u Srbiji i Crnoj Gori, te da je svjesno izabrao da bude na skeneru javnosti, ali da zbog toga ne bi smjela da ispašta njegova porodica.

Krivokapić se osvrnuo i na burne reakcije nakon njegove posjete Patrijaršiji, navodeći da je neko pokušao da ga predstavi kao izdajnika Crkve.

Pouzdane informacije

Na pitanje kako komentariše to što se pozadina te posjete tumačila kao pokušaj državnog udara iz Beograda, premijer Crne Gore za Novu kaže da nije u prvim trenucima razmišljao o tome, ali da su ga kasnije zabrinule informacije koje je dobio.

“Pitao sam se kako je moguće da jedan predsjednik vlade doživi tako nešto. Vjerujte mi, te informacije sam dobio iz pouzdanih izvora. Odazvao sam se pozivu specijalnog državnog tužioca i rekao sam šta imam. Nadam se da će to biti korisno za čitavo društvo, jer ću taj zapisnik javno da obelodanim”, kazao je Krivokapić.

Komentarišući to što nakon izbornog poraza Demokratske partije socijalista odnosi sa Srbijom nisu krenuli uzlaznom putanjom Krivokapić smatra da je razlog nerazumijevanje i to što se “netačne informacije i laži plasiraju od određenih krugova iz Srbije i Crne Gore”.

“Volio bih više da pričamo na osnovu provjerenih informacija i činjenica. Veoma mi je žao što pojedini građani u Srbiji vjeruju u ono što plasiraju pojedini mediji. Ne postoji nijedno pitanje koje se ne može zajednički riješiti. U jednom razgovoru sa premijerkom Srbije, nakon što su mi navedena neka četiri problema, rekao sam da se oni mogu riješiti u roku od pet minuta i da je samo pitanje da li postoji dobra volja”, istakao je Krivokapić.

Mediji

Odgovarajući na pitanje je li poslije svega razumio zbog čega Srbija odbija da isporuči Svetozara Marovića premijer je odgovorio odrično.

“To ne mogu da razumijem. Svaki čovjek koji je priznao krivicu nema razloga da se skriva bilo gdje. Zašto Srbija to radi, to je pitanje za njih, jer smo mi uradili sve što je do nas. Čak smo učinili nešto za šta kažu da je diplomatski nepotrebno – ponovo smo podnijeli zahtjev za njegovo izručenje, garantujući svu medicinsku pomoć, jer je jedno od obrazloženja glasilo da se on nalazi u Srbiji zbog bolje medicinske usluge. To je ta vječita igra koja se igra na ovim prostorima. Neko vam je drag i mio, a možda ima i neke informacije, pa ne odgovara da te informacije budu plasirane baš u ovom trenutku”, naveo je Krivokapić.

Na pitanje kako ocenjuje to što su on i njegova porodica postali redovna tema prorežimskih medija u Srbiji Krivokapić je odgovorio da ne voli publicitet, pogotovo ne njegova porodica.

“Mi smo oduvijek živjeli jednim skromnim porodičnim životom. Lično sam spreman da budem na skeneru za svako pitanje, ali je veoma neprijatno da mi kao pojedincu, koji je ušao u političke vode, strada porodica zbog toga. Opredijelio sam se da se žrtvujem i ne treba ta žrtva da bude i čitava moja porodica. Mogu da vam tvrdim da moje ćerke, koje su od studija u Beogradu, nikada nisu imale nijedan problem. Mi smo vaspitani da ne odmažemo drugima ako ne možemo da pomognemo. Međutim, crtanje meta je nešto što je nedopustivo, bez obzira koje novine to rade. Zna se da to ne donosi dobro”, naglasio je Krivokapić.

Na pitanje je li pokušavao da dobije odgovore od nadležnih u Srbiji zbog čega se to radi Krivokapić odgovara da misli da je bila obaveza da neko njega zove, a ne da to on čini.

“Zna se ko drži medije i u Srbiji i u Crnoj Gori. Kao što se zna da moja Vlada ne drži nijedan medij”, naveo je Krivokapić.

Beograd

Smatra da je pitanje za drugu adresu i zbog čega on, za razliku od predstavnika Demokratskog fronta, ne može da dođe u Beograd i razgovara sa najvišim srpskim zvaničnicima.

“Bez obzira na to kako me neko doživljva, ja sam premijer Crne Gore i logično je da relacije moraju na tom nivou da funkcionišu. Svjestan sam vrlo dobro svih relacija i ne mogu to da promijenim, jer je to na nekom drugom da učini. Moje je da budem strpljiv i spreman da se i dalje žrtvujem, sa svojom vladom, za dobrobit Crne Gore i svih njenih građana”, rekao je Krivokapić.

Nova.rs konstatuje da je bio u iznenadnoj posjeti Patrijaršiji u Beogradu uoči Sabora. Na pitanje može li da objasni šta se zapravu tu zbivalo i zbog čega su bile onako oštre reakcije po njegovom odlasku premijer je odgovorio: “Vjerovatno zato što je neko nešto očekivao, a nije dobio to što očekuje”.

“Moram da kažem da sam u petak, prije početka Sabora, dostavio zvanično pismo njegovoj svetosti patrijarhu Porfiriju u kom sam obrazložio sve što se tiče Temeljnog ugovora između SPC i države Crne Gore. Mislio sam da je to sa moje strane dovoljno. Zahvalio sam se na prijedlozima, učinjenom trudu… Već u ponedeljak sam imao informacije iz više izvora, a to sam rekao i na premijerskom satu, da neko želi da me predstavi kao izdajnika Crkve. Znate, ako se išta čuvalo iz mjesta iz kog ja dolazim, to je onda vjera i crkva. Posljednja stanica kod koje smo se branili bile su puškarnice u tim malim seoskim crkvama. Ne možete očekivati od takvih ljudi da budu izdajnici. Do sada, u svojoj istoriji, mi smo mogli mnogo puta to da uradimo, a nikad nismo. Zašto bismo to uradili sada na jednom Saboru”, upitao je Krivokapić.

Tada je, kako je dodao, shvatio da mu se nešto sprema.

“Međutim, ključni trenutak je bio u srijedu kad sam dobio poziv od jednog lidera Demokratskog fronta koji mi je rekao da neće biti izabran mitropolit i da ću ja biti krivac za sve. Odgovorio sam da ja znam šta je istina i da bi istorošeni političari i naručeni analitičari trebalo dobro da razmisle jesu li stavili prst u božji sasud. Time je bio završen taj razgovor. Kasnije, u jutarnjim časovima, baš kad sam bio u Sabornom hramu, dobio samo poziv tokom kog mi je rečeno da, ukoliko ne dođem u Beograd, Joanikije neće biti izabran za mitropolita. Sticajem okolnosti, taj dan sam imao Premijerski sat, tokom kog je bila vrlo žustra rasprava sa jednim liderom DF. Istog dana moja supruga je završila na intenzivnoj njezi zbog velikog stresa”, naveo je Krivokapić.

Očekivanja

Na pitanje da li se od njega očekivalo da potpiše ugovor te večeri odgovorio je da su svi očekivali da to učini.

“Svi su očekivali da ću da stavim taj potpis, koji je po njima bio prirodan, vjerovatno zato što im je moj psiho portret govorio da ću za Crkvu da uradim bilo šta. Pošto sam se taj dan konsultovao sa pravnicima u Vladi, meni je jasno rečeno da bi to bio jedan presadan. Bez obzira na sve to, ja sam odlučio da idem za Beograd kad sam shvatio da je mojoj supruzi malo bolje. Naravno, da ne bi postojala bilo kakva dilema, tokom puta sam napisao tvit koji je bio vrlo jasan. Ukazao sam na volju naroda u Crnoj Gori, koja je bila i te kako poznata svim episkopima koji su prisustvovali Saboru – da bi Joanikije trebalo da bude mitropolit. Tad sam rekao i da je najbolji termin za potpisivanje Temeljnog ugovora dan kad se upokojio blaženopočivši mitropolit Amfilohije. Smatrao sam da bi to, na neki način, predstavljalo simboliku njegovog djelovanja. To je vjerovatno loše primljeno od njegove svetosti i određenih episkopa koji su prisustvovali tom sastanku i ispalo je kao da ja opstruiram dogovore koji su već unaprijed pripremljeni. Vjerovatno je tek tada shvaćeno da ja ipak predstavljam jednu državu i da ona mora da reaguje u skladu sa zakonom i Ustavom. Bio bih nedostojan pozicije koju obavljam da sam u tom trenutku potpisao Temeljni ugovor, jer na teoriji svršenog čina se ne smiju bazirati odnosi crkve i države”, ističe Krivokapić.

Iste večeri, kako je dodao, malo poslije ponoći vratili su se u Podgoricu i htjeli su da upute zajedničko saopštenje.

“Međutim, njegova svetost nije pristala na to. Te noći niko od nas nije mogao da spava, jer smo bili pod veoma specifičnim utiskom. Podvlačim da kao vjernik osjećam obavezu da što prije potpišemo temeljni ugovor i mislim da su sve tačke, koje su bile problematične, razriješene. Lično smatram da je sve dovedeno do mjere da može vrlo brzo da se potpiše Temeljni ugovor”, smatra Krivokapić.

Pozadina njegove posjete u crnogorskoj i srpskoj javnosti se, kako piše Nova.rs, dugo tumačila kao pokušaj državnog udara iz Beograda. Na pitanje kako premijer gleda na to odgovorio je da u trenucima nije razmišljao o tome.

“Ali informacije koje sam dobio nekoliko dana poslije toga su me kao čovjeka i premijera zabrinule. Pitao sam se kako je moguće da jedan predsjednik vlade doživi tako nešto. Vjerujte mi, te informacije sam dobio iz pouzdanih izvora. Odazvao sam se pozivu specijalnog državnog tužioca i rekao sam šta imam. Nadam se da će to biti korisno za čitavo društvo, jer ću taj zapisnik javno da objelodanim”, najavio je Krivokapić.

Pozicije

Na pitanje je li obavijestio predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da dolazi u Beograd odgovorio je odrično.

“Ne. Vjerujte mi, ja tog dana nisam imao nijedan trenutak slobodan”, kazao je Krivokapić.

Na pitanje da li sa Vučićem razgovara uopšte rekao je da se sa njim posljednji put čuo je bio u Briselu (jun 2021.).

“Tada smo razmatrali da li tu postoji mogućnost za naš eventualni sastanak”, naveo je Krivokapić.

Na pitanje kako gleda na Vučićevu ocjenu da Srbi u Crnoj Gori imaju manje prava od Albanaca u Sjevernoj Makedoniji, iako ih je procenutalno sličan broj, Krivokapić je odgovorio da ne zna na koje Srbe on misli.

“Nikada u istoriji Crne Gore Srbi nisu imali bolje pozicije u institucijama sistema kao što je to sada slučaj. I imaće ih još više. Zbog toga što su bili diskriminisani, oni nisu mogli da dobiju odgovarajuća mjesta. Naglašavam da nisam opterećen pitanjima ko pripada kojoj vjeri ili naciji, već mi je bitno da li je neko profesionalac, pošten i da li zna da radi svoj posao. Ne znam na šta se konkretno misli pod tim, imajući u vidu zastupljenost pripadnika srpskog naroda u izvršnoj vlasti, odnosno vladi”, ističe Krivokapić.

Na pitanje koliko je danas Crna Gora drugačija u odnosu na period prije godinu Krivokapić je kazao da je apsolutno drugačija i to zbog dva razloga.

“Prvi je to što je vraćena sloboda, a drugi je zato što su odškrinuta vrata demokratiji. To su dva najveća iskoraka. Sve drugo možemo da stavimo po strani. U ovom trenutku moramo da konstatujemo da je Crna Gora i destinacija koja se pokazala kao turistički atraktivna. Zabrinjava me samo to što statistički podaci ne prate ono što golim okom svako može da vidi – a to je da je situacija u turizmu već sada bolja nego 2019. godine”, kazao je Krivokapić.

Crnu Gora je, prema njegovim riječima, postala hit u čitavoj Evropi i “turisti su pohrlili u nju”.

“Uz sve to, smatram da je najvažnije to što je naš zdravstveni sistem pokazao da je spreman da se izbori sa najavljenim novim talasom pandemije. Crna Gora je drugačija i po političkom ambijentu. Nikada u istoriji bilo kog procesa se nije dešavalo ono što ovde dešava skoro godinu. Vi ovdje imate jednu grupaciju koju predvode određeni lideri Demokratskog fronta i koji imaju istu metodologiju rada kao kad su bili opozicija. Znači, oni su postali nepotrebno opozicija vlasti. Sve što smo obećali građanima ova vlada je ispunila. Donijet je Zakon o slobodi vjeroispovesti, koji je umirio pravoslavnu crkvu i ostale vjerske zajednice. Nije došlo ni do smanjenja plata i penzija, iako su svi ekonomski pokazatelji ukazivali suprotno. Nadamo se da će kvalitet života u 2022. godini biti vidljivo bolji i da ćemo realizovati mnogobrojne projekte koje smo planirali”, istakao je Krivokapić.

Politika

Na pitanje je li se pokajao zbog toga što je ušao u politiku odgovorio je da se preispituje svako veče.

“Uvijek analiziram šta se dešava i kakva je moja reakcija u svemu tome. Nikada ne mogu da se kajem za ono što sam uradio. Meni je zadovoljstvo što sam predvodio koaliciju koja se zvala „Za budućnost Crne Gore“ i što je poslije 30 godina diktature zasijala iskra slobode koja je verifikovana 30. avgusta 2020. godine zahvaljujući kojoj je prekinuta vladavina koja je zarobila ovu državu. Ipak, nisam zadovoljan odnosom određenih lidera koji očito nisu dorasli ovom istorijskom trenutku”, ocijenio je Krivokapić.

Na pitanje planira li da osniva stranku odgovorio je da mu je zabranjeno da to učini u ovom trenutku.

“U ovom trenutku je meni zabranjeno da osnivam stranku. Znate da to traje već od oktobra mjeseca i ne prestaje do dana današnjeg. Osnovni razlog zbog čega se sa negodovanjem posmatra ta ideja je vjerovatno moj loš rejting, koja inače nikada ne provjeravam. Zbog toga su možda neki zastrašeni formiranjem jedne stranke koja bi donijela nešto novo. Ako stranka koja se osniva nema neku dodatnu vrijednost koju bi građani prepoznali, onda je bolje da se ne osniva. Mi u ovom trenutku intenzivno radimo kao vlada i ne razmišljamo kad bi trebalo formirati stranku. U svakom slučaju, ako dođe taj trenutak, spremni smo da uhvatimo u koštac sa tim izazovom. Mi znamo da je na političkoj sceni Crne Gore potrebno nešto novo. Šta je to novo, najbolje će potvrditi građani prilikom sljedećih izbora”, rekao je Krivokapić.

Na pitanje zbog čega sukob sa liderima Demokratskim frontom ne jenjava premijer je odgovorio da ni tada nije imao posebne veze sa njima.

“Moram da vas podsjetim da je tokom predaje lista za parlamentarne izbore DF posljednji predao svoju i da se polovina lidera nije pojavila na predaji. Ja sam tek poslije razmišljao zbog čega oni nisu bili prisutni. Oni su već tada bili nezadovoljni što se neki profesor, koji nije prepoznat na političkoj sceni, našao kao vođa koalicije. Ne želim da pričam o tome da li je riječ o pizmi ili sujeti, ali činjenica je da sam ušao u jednu iskrenu i otvorenu priču kako bih doprinio odbrani naših svetinja. To je bio moj povod i od toga nisam odustao ni danas. Tokom tog 30. avgusta, kad je ostvarena izborna pobjeda, pored mene su bili dvojica lidera iz ukupno 13 partija, koliko ih je činilo koaliciju „Za budućnost Crne Gore“. Nisam tada shvatao da je u pitanju neki tihi bojkot, ali je sve postalo jasnije kasnije kad je krenula nevjerovatna kampanja protiv mene. Za njih je osnovno pitanje bilo kako da me eliminišu i kako da neko drugi preuzme vođenje čitave strukture”, naveo je Krivokapić.

DF

Odgovarajući na pitanje da li bi sve bilo drugačije da je liderima DF, Andriji Mandiću, Milanu Kneževiću i Nebojši Medojeviću ponudio konkretne uloge u izvršnoj vlasti kazao je da je to “jedna pretpostavka o kojoj je teško razmišljati”.

“Nikad ne razmišljam o tome šta bi bilo kad bi bilo. Uvjeren sam da je put koji smo izabrali najbolji i da će on biti potvrda mirnog i stabilnog prolaska kroz demokratsku tranziciju i da će dobrobit od toga imati svi građani Crne Gore, a ne samo jedna grupacija”, istakao je Krivokapić.

Na pitanje hoće li opstati vlada i ima li većinu u Skupštini odgovorio je da ova vlada, iako svi govore da ne postoji, funkcioniše punim jedrima.

“Radimo u skladu sa programom koji smo usvojili i planiramo realizaciju velikog broja projekata tokom 2022. godine. Naravno, svi imaju pravo, u skladu sa Ustavom, da pokrenu pitanje povjerenja ove vlade. Znate zašto ga ne pokreću? Zato što bi se tada još jednom pokazao da lideri DF, koji žele da sruše ovu vladu, to ne mogu da urade bez zajedničkog kontakta sa DPS-om Mila Đukanovića. Znam pouzdano da su određeni poslanici DF, a možda i njihovi lideri, pregovarali sa DPS o načinu kako da sruše Vladu Crne Gore i kako da se organizuju sljedeći izbori. Stvari su vrlo jasne i ovo je godina kad maske moraju da padnu, bez obzira na to koliko su se dobro prilijepile za obraze nekih političara”, kazao je Krivokapić

Na pitanje postoji li bojazan da DPS Mila Đukanovića ponovo dođe na vlast odgvorrio je da misli da je ta partija – partija prošlosti.

“Znam da oni pripremaju teren i da čak u institucijama sistema imaju ljude koji su zaduženi da prate aktivnosti pojedinih ministarstva i čitave vlade. Ali to ništa ne znači, jer je ova vlada potpuno transparentna. Mi nemamo problem sa tim da li neke informacije cure, kao što smo imali u početnoj fazi zbog velikih odluka koje smo donosili. Mislim da DPS teško može da se oporavi od izbornih poraza koje su doživjeli. Narod Crne Gore je prepoznao šta je briga o građanima i to je najvažnije”, smatra Krivokapić.

Pravosuđe

Na pitanje zbog čega do danas niko od najviših funkcionera bivše vlasti nije odgovarao, imajući u vidu da je premijer sa koalicionim partnerima često isticao kriminalni karakter bivšeg režima, premijer je podsjetio na aferu „Koverta“.

“Tad su svi građani imali priliku da svjedoče toj političkoj korupciji. Na kraju je sve završeno tako što je tužilaštvo tretiralo taj slučaj kao organizovani kriminal, a sud, naravno, dokazao da tu nema organizovanog kirminala. Treća grana vlasti u Crnoj Gori, pravosuđe, je u potpunosti zaroboljena. Uprkos velikoj priči koja se digla oko Tužilačkog savjeta, većina u parlamentu ne može da se dogovori oko promjene unutar njega. To čekanje odgovara DPS, ali i nekim drugim liderima koji ne žele da se ogole stvari. Znam da je sama vlada, iz jednog ministarstva, podnijela deset krivičnih prijava, kao što znam i da tužilaštvo ni na jednu nije reagovalo. S druge strane, oni reaguju na svaku izjavu premijera i govore kako treba da budem saslušavan. Onog trenutka kad se oslobodi tužilaštvo, oslobodiće se i sudstvo i tad će biti procesuriani”, naveo je Krivokapić.

Uspjeh

Na pitanje šta bi izdvojio kao najveći uspjeh Vlade Crne Gore odgovorio je da je teško izdvojiti samo jednu stvar.

“Najvažnije je da smo ispunili obećanje i usvojili Zakon o slobodi vjeroispovesti. Moram i za to da vam kažem jednu činjenicu koju sam saznao prije mjesec: Određni poslanici iz DF su bili ti koji su željeli da odloži usvajanje Zakona o slobodi i vjeroispovesti dok svoj stav o njemu ne da Ustavni sud. Dakle i tada je postojala jedna grupacija koja je vršila opstrukcije, zahtijevajući najprije stav Ustavnog suda po tom pitanju. Ja ne mogu da vjerujem, ali postoje određeni poslanici koji to mogu da posvedoče. Dugo sam bio u čudu da li je to moguće”, naveo je Krivokapić.

Drugi uspjeh, kako je dodao, tiče se finansijskog efekta koji su postigli lansirajući obveznice.

“Ne pamti se da je neko u kraćem vremenskom periodu, pod povoljnijim uslovima u odnosu na rejting, to uradio, To nam je dalo prostora za disanje i spriječilo odlazak države u bankrot. Takođe, moram da istaknem kao značajan uspjeh i sinhronizovano djelovanje svih resora u vladi. Prevashodno Ministarstva zdravlja i Ministarstva ekonomskog razvoja, ali i Ministarstva finansija i socijalnog staranja. Zahvaljući tome uspjeli smo dobro da projektujemo budžet i turističku sezonu. Sve što smo projektovali je čak i prevaziđeno. To znači da ćemo, bez obzira na dešavanja, imati veoma dobru finansijsku situaciju i da ćemo s mirom dočekati 2022. godinu, koju smo proglasili godinom razvoja Crne Gore”, zaključio je Krivokapić.