Zakon o popisu je lako donijeti, ali u organizacionom i kadrovskom dijelu postoje mnogi problemi, rekao je premijer Zdravko Krivokapić i poručio da se popis ne smije politizovati.

Izvor: Vlada Crne Gore/S.Matić

“Za popis treba vrijeme i ne treba zanemariti činjenicu da iz dana u dan raste broj zaraženih, i kakva će biti epidemiloška situacija”, kazao je Krivokapić novinarima u Danilovgradu.

On je podsjetio da su zbog pandemije Srbija i Sjeverna Makedonija odgodile popis.

“Zamislite da pod pritiskom neke politike popis treba obavljati. Popis treba obavljati da bi dobili podatke koji će da nam projektuju budućnost”, naveo je Krivokapić, prenosi portal RTCG.

On je kazao da je popis statistika "koju mi, nažalost, pretvaramo u politiku".

“Živimo u periodu kada određene političke sile, prevashodno iskazane kroz lidere pojedinih partija, za svaki novi element koji treba da se desi u Crnoj Gori prave određenu manipulaciju i pogrešno informišu građane”, naveo je Krivokapić.

On je rekao da priča o svemu onome o čemu bi trebalo da priča Uprava za statistiku.

“Ako se popis svodi na to ko je Srbin, ko je Crnogorac, dajte da to definišemo kao referendumsko pitanje, a ne kao pitanje koje se tiče statistike. Zato sam i rekao da je to čisto tehničko pitanje. Nama je dovoljno podjela, treba nam pomirenje, to se postiže poštovanjem struke”, naveo je Krivokapić.

On je kazao da je najlakše donijeti zakon, koji je spreman, ali da u organizacionom i kadrovskom dijelu ima mnogo problema.

"Vi znate da određene opštine nijesu uradile ni adresni registar, može i bez toga, ali to predstvalja veliki problem prilikom tehničkog izvođenja samog popisa”, pojasnio je Krivokapić.

Druga karakteristika je registar područnih jednica, koji, kako je kazao, nije ažuriran, što takođe predstavlja ograničenje.

“Za jedan popisni krug treba jedan popisivač, to je pravilo Evropske unije, na deset tih krugova dođe jedan instruktor. U Crnoj Gori treba imati najmanje četiri hiljade. Kada se to odradi, morate te ljude obučiti", kazao je Krivokapić.

On je upozorio i na epidemiloške mjere u trenutku izvođenja popisa.

"Znači, to je jedna višeslojna priča. Najlakše je reći može - ne može, ja sam za to da se sve preispita, naravno zakon možemo donijeti, već je spreman”, naveo je Krivokapić.

Prema njegovim riječima, potrebno je odraditi i 40 javnih nabavki.

“To je posao koji traži vrijeme. Nemam ništa protiv toga, treba svi da se dogovaramo, ne treba da podliježemo ucjenama”, poručio je Krivokapić.