Premijer Zdravko Krivokapić kazao je da ustoličenje mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija na Cetinju mora da bude radostan čin, koji će pokazati dostojanstvenost čitave Crne Gore.

“Da li se vi slažete ili ne sa tim to je vaš lični osjećaj, ostavite taj osjećaj kući, ali ne može nijedan DPS lokalni da pravi dodatan pritisak da je Cetinjski manastir, manastir Cetinja. Cetinjski manastir je manastir MCP i pripada kao kulturno blago Crnoj Gori i niko ga nikada ne može iznijeti iz Crne Gore, niti to pada na pamet bilo kome”, rekao je on novinarima prilikom posjete Danilovgradu.