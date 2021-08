"Aleksa Bečić i Demokrate dobili bi znatno manje glasova da su za vrijeme izborne kampanje saopštili da će glasati za Rezoluciju o Srebrenici, da će podržati sankcije Rusiji, da će protjerati ambasadora Srbije kao i da će ostati pri odluci o priznanju Kosova"

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

To je kazao u intervjuu za srpski Alo, jedan od lidera Demokrtatskog fronta, Milan Knežević.

On je naglasio da DF svakako neće odustati od svojih principa i onoga što su obećali građanima u predizbornoj kampanji.

“Navikli smo i na gore, više smo bili po zatvorima nego u skupštini i na funkcijama, tako da sve što biva, mi smo mu naredni. Ako dogovora ne bude, čeka nas tehnička vlada, pripremićemo izbore, a mi ćemo očistiti spisak i što bismo mi u Zeti rekli – “pa šta ko ponese””, kazao je Knežević za Alo.

Prema njegovim riječima, što DF smatra šamarom veleizdaje jeste ponašanje premijera Zdravka Krivokapića koji je, kako dodaje, počeo da realizuje ono što nije bio predizborni program i sve ono što je u suprotnosti sa ideologijom DF-a.

“Ako sad napravite kratku analizu između spoljne i unutrašnje politike Mila Đukanovića i Duška Markovića i unutrašnje i spoljne politike Zdravka Krivokapića, skoro da i nema razlike. Da sam ja na mjestu Krivokapića, davno bih podnio ostavku jer tako nalažu pravila parlamentarnog života i demokratije. Krivokapić će sve više padati u neku vrstu političkog zaborava, prezira i razočaranja, kao što je to bilo prije nekoliko dana kada su ga zvižducima dočekali u Beranama”, rekao je Knežević.

On tvrdi da čitava Crna Gora zna da Zdravko Krivokapić u suštinskom smislu više nije premijer.

Ističe da je time što ne želi da potpiše temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom, Krivokapić iznevjerio litije i očekivanja građana, “njih 133.275 glasača koji su u ogromnom broju glasali za našu koaliciju.”

Vladu Crne Gore formirale strane ambasade

Knežević je ponovio ranije izjave za Alo, da su nedvosmisleno, aktuelnu Vladu u Crnoj Gori formirale strane ambasade.

“Očigledno je da oni predlažu i podržavaju jedan postupak i proces kohabitacije između Mila Đukanovića i dijelova parlamentarne većine kao što su Demokrate i URA, jer je potpuno neshvatljivo da još nije došlo do demontaže Đukanovićevog režima, neshvatljivo je da još nismo formirali anketni odbor koji bi pokrenuo parlamentarnu istragu vezanu za sve one navode Duška Kneževića o kriminalnim aktivnostima Đukanovića, njegovih članova familije i najbližih saradnika, tako da, čini mi se, čitava ova situacija od 4. decembra, kada je formirana vlada, mogla bi se podvesti pod jedan kontekst, a to je da su Krivokapić, Abazović i Bečić u nekoj fazi saradnje i da se više sreću između sebe nego s nama koji podržavamo ovu vladu”, naveo je Knežević.

On je ocijenio i da crnogorska Vlada umjesto da sarađuje sa Srbijom, ulazi u otvorenu konfrontaciju sa njom i njenim narodom.

“Srbija je lider u regionu, doživljava ekonomski procvat zahvaljujući politici Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke. Vlada umjesto da bude srećna zbog toga i iskoristi te mogućnosti da sarađuje sa Srbijom, ulazi u otvorenu konfrontaciju sa srpskim narodom, ne potpisujući temeljni ugovor, izglasavajući rezoluciju o Srebrenici”, zaključio je Knežević.