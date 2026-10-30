U odluci ASK navodi se da je Abazović, u vrijeme dok je obavljao funkciju potpredsjednika Vlade, postupio suprotno zakonskim odredbama koje regulišu primanje poklona od strane javnih funkcionera.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) utvrdila je da je bivši potpredsjednik Vlade Crne Gore Dritan Abazović prekršio Zakon o sprečavanju korupcije jer je u decembru 2021. godine primio poklon u vidu troškova putovanja u Dubai i Abu Dabi, a da ga nije odbio niti o tome sačinio pisani izvještaj. Odluka je donijeta 29. oktobra, u ponovnom postupku, nakon presude Upravnog suda Crne Gore.

U odluci ASK navodi se da je Abazović, u vrijeme dok je obavljao funkciju potpredsjednika Vlade, postupio suprotno zakonskim odredbama koje regulišu primanje poklona od strane javnih funkcionera.

Agencija je, ponovo ocjenjujući dokaze, utvrdila da predmetno putovanje nije bilo evidentirano u registru poklona, kao i da ne postoji izvještaj o odbijanju poklona.

„Utvrđuje se da je javni funkcioner Dritan Abazović u vrijeme obavljanja funkcije potpredsjednika Vlade Crne Gore prekršio član 16 stav 2, 3 i 4 u vezi sa članom 17 stav 1 i 2 Zakona o sprečavanju korupcije, na način što je primio poklon (troškovi puta u Dubai i Abu Dhabi – UAE) u decembru 2021. godine, suprotno navedenim zakonskim odredbama“, piše u odluci.

Tokom postupka Abazović je osporavao navode inicijative, ističući da je u decembru 2021. godine boravio u Dubaiju i Abu Dabiju, ali ne u svojstvu državnog funkcionera, već kao građanin.

Kako je naveo u pisanom izjašnjenju, putovanje nije bilo povezano sa obavljanjem javne funkcije, već je riječ o privatnoj organizaciji.

„Nejasno mu je da, pored toga što obavlja javnu funkciju, ne može imati svoju privatnost i što određene strukture ne mogu da shvate da na putovanje može da pođe kao građanin, a ne samo kao javni funkcioner“, prenosi ASK njegove navode iz izjašnjenja.

Na usmenoj raspravi održanoj 26. decembra 2025. godine Abazović je ponovio da je putovanje bilo privatno, ali je istakao i da je dužnost svakog državnika da, čak i kada privatno boravi u inostranstvu, bude u mogućnosti da se susretne sa kolegama i na taj način ostvari komunikaciju i mrežu kontakata koja može biti korisna za Crnu Goru.

Naglasio je da je uvijek nastojao da sačuva državni budžet.

„Da je htio da ima plaćen put, prevoz, smještaj, hranu, pa i dnevnice, mogao je kao potpredsjednik Vlade to da učini i službeno, odnosno da zatraži i isto dobije“, naveo je Abazović, prema zapisniku koji je citirala Agencija.

Govoreći o boravku u Dubaiju, potvrdio je i da je prisustvovao sportskom događaju Formule 1, navodeći da je veliki ljubitelj sporta, ali je tvrdio da za taj događaj niko ništa nije platio i da su svi koji su bili u tom boksu bili njihovi počasni gosti.

Abazović je, takođe, ukazao da je tokom putovanja imao status štićene ličnosti, zbog čega nadležni organi Crne Gore obavještavaju državu domaćina o njegovom dolasku, bez obzira na to da li je riječ o službenoj ili privatnoj posjeti.

Na pitanje ovlašćenog službenog lica da li posjeduje račune za avionski prevoz, smještaj i druge troškove, Abazović je odgovorio da dokumentaciju neće dostaviti Agenciji, već da će je dostaviti sudu. Predložio je i da ASK kontaktira Mohammeda Al Shaibanija kako bi se sama uvjerila u činjenično stanje.

Agencija je, međutim, ocijenila da Abazovićevi navodi o privatnom karakteru putovanja nijesu od uticaja na drugačije odlučivanje u ovoj pravnoj stvari.

U obrazloženju se podsjeća da zakon javnim funkcionerima zabranjuje primanje poklona, osim protokolarnih i prigodnih, pri čemu se prigodnim poklonom smatra onaj čija vrijednost ne prelazi 50 eura.

Takođe, propisano je da je javni funkcioner dužan da odbije poklon koji ne smije da primi, a da u roku od osam dana sačini pisani izvještaj o učinjenoj ponudi i dostavi ga organu vlasti u kojem obavlja funkciju.

ASK je u postupku izvršila uvid u registar poklona, registar javnih funkcionera, dopis Generalnog sekretarijata Vlade, saopštenje Vlade od 12. decembra 2021. godine o Abazovićevoj posjeti EXPO-u u Dubaiju, kao i njegovu pisanu izjavu i iskaz sa usmene rasprave.

Posebno je navedeno da je Generalni sekretarijat Vlade obavijestio Agenciju da Abazović u decembru 2021. godine nije službeno boravio u Ujedinjenim Arapskim Emiratima UAE.

Ipak, ASK je zaključila da činjenica da putovanje nije bilo službeno ne mijenja obaveze koje je Abazović imao kao javni funkcioner u vezi sa primanjem poklona.

Odluka je donijeta u ponovnom postupku, nakon što je prethodna odluka Agencije iz oktobra 2022. godine poništena u upravnom sporu pred Upravnim sudom Crne Gore, koji je ukazao na nedostatke u obrazloženju, tumačenju materijalnog prava i utvrđivanju činjeničnog stanja.