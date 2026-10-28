Odbornik Demokrata u Bijelom Polju Marko Đukić napustio je Opštinski odbor Demokrata u Bijelom Polju,

Izvor: MONDO

On je istakao da ne želi svojim prisustvom da daje legitimitet vanstatutarnom postupku u kojem se o budućnosti lokalne organizacije odlučuje bez stvarne transparentnosti i ravnopravnog učešća ljudi koji su je stvarali.

,,Iz poštovanja prema ljudima sa kojima sam zajedno od 2016. godine vodio izborne borbe, branio svaki glas i učestvovao u političkim promjenama u Crnoj Gori, donosim odluku da ne mogu i neću biti dio novog Opštinskog odbora Demokrata u Bijelom Polju, u čijem formiranju nijesu učestvovali niti su uvaženi brojni ljudi koji su godinama nosili najveći teret partijskog rada na terenu ", naglasio je Đukić u objavi na Fejsbuku.

Kako je naglasio, ne želi svojim prisustvom da daje legitimitet vanstatutarnom postupku u kojem se o budućnosti lokalne organizacije odlučuje bez stvarne transparentnosti i ravnopravnog učešća ljudi koji su je stvarali, prenosi portal RTCG.

,,Ne postoji partijska funkcija, radno mjesto niti bilo kakva lična korist zbog koje bih okrenuo leđa tim ljudima, sa kojima sam od 2016. godine dijelio borbu i prolazio kroz najteže političke izazove. Njihovo povjerenje i zajedničke godine borbe za mene vrijede više od bilo koje funkcije. Moja politička borba se nastavlja i nikada neće stati, ma koliko mnogi priželjkivali suprotno. Nastavljam da radim kao najaktivniji odbornik i kroz Odbornički klub Demokrata u lokalnom parlamentu, zalažući se za interese građana i promjenu vlasti u Bijelom Polju. Novom Opštinskom odboru želim uspjeh u radu, uz očekivanje da će konačno uslijediti konkretnija i aktivnija javna borba za promjenu lokalne vlasti", poručio je Đukić.

Ocjenjuje da ne može nekoliko ljudi nositi teret političke borbe, dok se ostali kriju iza njihovog rada i ćute o onima koji su Bijelo Polje doveli u ovakvo stanje.

,,Moje opredjeljenje ostaje isto, a to je odgovornost prema građanima, poštovanje ljudi i principa i borba koja se mjeri djelima, a ne funkcijama. Niko nikome nafaku nije uzeo. Godine rada, truda i borbe ne mogu se izbrisati, niti se tuđe zasluge mogu trajno prisvojiti", zaključio je Đukić.