Iz PES-a su se oglasili saopštenjem u kojem su kritikovali DPS zbog ranije saradnje sa SNS-om.

Izvor: Evropa sad

"Nakon što su više godina zajedno sarađivali i jedni drugima čuvali pozicije vlasti, umjesto očekivanja da se solidariše sa SNS-om poslije ubjedljivog poraza, DPS neuspješno pokušava da opere ruke od saradnje Vučića i Đukanovića", navode iz PES-a u saopštenju.

"Koliko god igrali na kartu zaborava, DPS ne može izbrisati tragove saradnje sa SNS-om na pitanju navodnog državnog udara u Crnoj Gori, nastupe i podršku visokih funkcionera SNS-a Đukanoviću na partijskim kongresima DPS-a, kao i zajedničku sinhronizaciju ovih partija na nezakonitoj diskvalifikaciji Milojka Spajića iz izborne trke na poslednjim predsjedničkim izborima.

Razumijemo političku potrebu DPS-a da se uprkos ovakvim hipotekama pozicionira i predstavi na drugačiji način, ali činjenice ne mogu izbrisati, niti promijeniti.

U međuvremenu DPS-u i SNS-u želimo uspješan nastavak partijske saradnje, ovog puta na opozicionim osnovama", poručiii su iz PES-a.