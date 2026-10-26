Lokalni parlament u Bijelom Polju usvojio je sa 19 glasova „za“ rebalans budžeta za 2026. godinu, kojim su planirana sredstva povećana sa 32,5 na 33,8 miliona eura.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Odbornici opozicije iz PES-a, NSD-a i Demokrata nijesu prisustvovali glasanju, nakon što su napustili sjednicu zbog neslaganja sa načinom njenog vođenja.

Rebalansom je predviđeno 18,69 miliona eura za tekuću budžetsku potrošnju, 1,97 miliona za otplatu duga i 13,12 miliona eura za kapitalni budžet. Dodatna sredstva opredijeljena su, između ostalog, za održavanje javnih površina, podsticaje ruralnom razvoju, opremu, turizam i kulturu.

Sjednicu je obilježila žustra rasprava između predsjednika Opštine Petra Smolovića i predstavnika PES-a Jelenka Andrića i Dražena Petrića, nakon koje je uslijedila pauza. Opozicioni odbornici nijesu se vratili u skupštinsku salu.

Petrić je tokom rasprave ocijenio da su veći prihodi Opštine rezultat programa „Evropa sad 1 i 2“ i državnih transfera, dok je lokalnu vlast kritikovao zbog sporije realizacije projekata i neispunjenih obećanja u vezi sa izgradnjom bazena. Istakao je i da su sredstva za asfaltiranje lokalnih puteva povećana pod političkim pritiskom.

Pored rebalansa budžeta, odbornici su usvojili i izmjene programa podsticaja poljoprivredi, predlog raspodjele dobiti DOO Vodovod „Bistrica“ za 2025. godinu, kao i izmjene odluke o osnivanju biznis zona na teritoriji opštine.