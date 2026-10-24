Lider Građanskog pokrera URA Dritan Abazović rekao je da Crnoj Gori treba Vlada sa stavom, dostojanstvom i karakterom, koja će štititi ime i duh države, jer trenutna vlast to nema.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

On je autorskom podkastu „Petak s Dritanom“, govoreći o ispunjavanju zahtjeva Hrvatske u vezi sa promjenom naziva bazena u Kotoru i legalizacijom spomen-ploče u logoru Morinj, kritikovao je servilnost aktuelne vlasti, navodeći da niko ne podržava ovo nipodaštavanje države i igru sa zdravim razumom, izuzev 33 člana Vlade.

Lideri vladajuće većine koji kritikuju vlast DPS-a, pristali su da legalizuju spomen-ploču postavljenu 2022. godine na ulazu u nekadašnji logor Morinj, sa sadržajem koji ne odgovara činjenicama, rekao je Abazović.

„U tom tekstu trebalo je da pomenu da su ti ljudi bili zatočeni po odluci tadašnje vlasti Crne Gore, a znamo svi da je tada na vlasti bio jedinstveni DPS“, rekao je Abazović.

Podsjetio je da je na tom mjestu bio logor za zatočene hrvatske civile i branioce i da se sjećamo ratnih zločina počinjenih da bi se osramotili ime i duh Crne Gore i da žalimo zbog patnji i sjećanja na počinjene zločine.

„Ko je okaljao ime i duh Crne Gore, liše ljudi koji su tada bili na vlasti? Oni su okaljali ime Crne Gore, a drugi koji su okaljali ime jesu ovi koji su prihvatili da legalizuju ovu ploču. I onda će da se jave i pričaju kako su funkcioneri DPS-a uzeli stanove, kako su pokrali državu i kako su nam ukrali Telekom. Pa vi ste veći DPS-ovci od DPS-ovaca. DPS nije mogao nikad da uradi ono što ste vi sada uradili da biste se dodvorili Hrvatskoj“, rekao je.

Abazović je dodao da Crna Gora ne smije da izgubi identitet da bi postala dio Evropske unije i da mi kao društvo i država ne možemo da budemo bačeni pod noge.

„I kad god vam kažu da se bore za vaš bolji standard i ispravljanje nepravdi, znajte da se oni samo bore za fotelje“, objasnio je.

„Njima priča o EU treba da posluži kao garant da bi zaštititi fotelje još ovih nekoliko mjeseci, koliko je ostalo do nekih narednih izbora. I ja sam siguran da će se toliko promijeniti atmosfera do izbora da ćemo dobiti jednu vlast koja, ako ništa drugo, pokušava stvarno da zaštiti ime i duh Crne Gore, prije svega kao države koja želi da uđe u EU i da se u svakoj drugoj organizaciji predstavi kao zemlja koja ima svoj stav, dostojanstvo i karakter. Ovi ljudi koji su sada na vlasti to nemaju“, poručio je.

O namjeri Vlade da bazen u Kotoru nazove po Petru II Petroviću Njegošu ironično je komentarisao da on „dolazi iz dinastije koja je poznata po tome da se bavila vaterpolom“. Po Njegošu, rekao je, pristoji nazvati univerzitete, aerodrome, fakultete i mjesta koja imaju neki širi društveni značaj, a ne bazen.

Isti oni koji su na vlasti u Kotoru ne oglašavaju se na državnom nivou, iako su tri godine opstruirali ovaj proces. Mogli su, podsjetio je, da na sjednicama Skupštine opštine donesu odluku o promjeni imena bazena, koje se sada povezuje sa ratnim zločinima.

Abazović je poručio da su inicijative Građanskog pokreta URA u Skupštini Crne Gore usmjerene isključivo na to da građani imaju bolji životni standard, najavljujući da će naredne sedmice vjerovatno biti upućen predlog za povećanje dječjih dodataka.

„URA je partija koja je na vašoj strani. URA je na strani penzionera, radnika i svih kategorija građana. Sve predloge dajemo na usvajanje u Skupštini Crne Gore samo sa jednim ciljem – da građani Crne Gore imaju bolji životni standard“, rekao je.

Abazović je podsjetio da je u toku ove nedjelje URA podnijela inicijativu da se svim penzionerima, za njih 130.000, povećaju penzije za 120 eura od 1. januara 2027. godine. Novitet, naveo je, koji se odnosi na oko 80 odsto penzionera, jeste da minimalna penzija mora iznositi najmanje dvije trećine minimalne plate.

„Ako minimalna plata u Crnoj Gori od 1. januara bude 1.000 eura, minimalna penzija u Crnoj Gori biće 670 eura. Ako se ubuduće minimalna plata bude povećavala, minimalna penzija iznosiće dvije trećine minimalne zarade. Mi ovo smatramo pravednim“, rekao je.

Upitan da li se vladinom uredbom može zabraniti povećanje cijena, s obzirom na to da su, nakon najave povećanja plata od januara naredne godine, već počela poskupljenja, odgovorio je da je Vlada tom najavom proizvela inflaciju.

„Oni namještaju poslove velikim trgovinskim lancima. Vi mislite da će “Euromodel” oslabiti veliki trgovinski lanac? Ne, on će onoga maloga da uništi, a velikom će da pomogne“, dodao je.

Upitan da li će se ako bude ponovo premijer domaćinski ponašati prema državi, rekao je da je takav primjer već pokazao.

„Nismo ništa prodavali, za razliku od ovih sada. Da nisu imali otpor, već bi uništili i Veliku plažu, vjerovatno i Buljaricu. Vidite šta su uradili sa Svetim Stefanom“, istakao je.