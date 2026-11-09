"Jedino da amputiram ruku, pa i to da joj dam": Haris Džinović brutalno isprozivao Melinu, šokirao izjavom

Haris Džinović otvoreno komentariše bivšu suprugu Melinu i njihov prekid, ističući da je previše davao u vezi.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pjevač Haris Džinović bez zadrške komentariše nekadašnju suprugu Melinu, koja je posle kraha njihove ljubavi započela novi život i rekla "da" Englezu Džefriju Arnoldu. Pevač otvoreno pokazuje ogorčenost prema bivšoj partnerki, a komunikaciju su sveli na apsolutnu nulu, pa čak ni o naslednicima više ne razmjenjuju ni riječ.

Kada je stavljena tačka na njihov odnos, Harisova poruka: "Ja sam kriv što sam davao", brzinom svetlosti zapalila je društvene mreže i pretvorila se u opšti viralni hit.

"Evo sad ću to ponoviti. Ljudi to nisu dobro shvatili, pa su od toga napravili famu. Na pitanje novinara sam odgovorio da sam kriv što sam previše davao i što u kući nisu postojale nikakve granice", rekao je Haris.

"U mojoj kući nije bilo ne dam, ne smiješ, ne možeš, nećeš. Nisam ni ja strog čovjek niti je ona meni bila stroga žena. Djeci je mogla da bude stroga majka, ali u odnosu sa mnom ne", nastavio je Džinović nedavno.

"Kada sam rekao da sam previše davao, nisam mislio na finansijski dio, već na slobodu življenja. Mogla je da ode kad hoće, dođe kad hoće, putuje gdje hoće, troši koliko hoće.... Mislio sam na sve. Naravno da je sve to koštalo, ali nije ni bitno, jako sam je volio. Tu se ništa nije promijenilo, osim što smo razdvojeni. Tako je dama htjela, pardon, gospođa. Dama ne može biti. Mislila je da na kraju svijeta ima nešto bolje, dosadio sam joj vjerovatno i ja. Nije mali period 20 godina braka. Ne mogu da krivim nekoga što više neće da bude sa mnom, ja te neću pitati ni za razlog", govorio je tada Džinović u emisiji "Premijera".