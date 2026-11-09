Kako izgleda sin Merime Njegomir koji se krije od javnosti: Nakon pjevačicine smrti ostvario njenu najveću želju

Merima Njegomir ostavila je neizbrisiv trag na muzičkoj sceni, a njena djeca su njeno najveće dostignuće u životu.

Izvor: Kurir/Zorana Jevtić

Pjevačica narodne muzike Merima Njegomir ostavila je veliki trag na muzičkoj sceni, ipak, njeno najveće dostignuće za života bila su njena djeca, tri ćerke i sin, koje je dobila u braku sa Milanom Njegomirom.

Merima Njegomir nikada nije krila koliko je ponosna na svoje ćerke, Milicu, Ljubicu i Jelenu, koje su sve tri mlade i uspješne žene.

Ipak, sin Merime Njegomir, koji se u javnosti najmanje pojavljivao, bio je majkin mezimac, dok je danas okružen bezuslovnom ljubavlju svojih sestara.

Ovako on izgleda:

Marko Njegomir danas je srećno oženjen, što je bila velika želja njegove majke, koja je ostvarena nakon njene smrti. Sin Merime Njegomir inače je završio Pravni fakultet i već godinama gradi usjpešnu advokatsku karijeru.

Podsjetimo, Merima Njegomir svoje naslednike rodila je u razmaku od pet godina, a za to vrijeme nije dozvolila da karijera trpi.

"Rodila sam četvoro djece i snimila četiri albuma za to vrijeme i sada se pitam odakle mi energija. Meni sad izgleda kao da je to bio neki drugi život. Karijera nije trpjela ni malo, samo sam turneje odbijala."

Uprkos tome što je mnogo radila djecu nikada nije prepuštala u tuđe ruke. Priznaje da je pravila greške, ali sve u nadi da će uspjeti da svoje mališane izvede na pravi put.

"Željela sam da budem dobra majka ali svi mi pravimo neke greške, ali negde sam pročitala da djetetu ne možeš karakter da promijeniš već samo da ga usmjeravaš"

Izvor: Blic / MONDO