Ministar odbrane Dragan Krapović saopštio je danas da je podnio krivičnu prijavu protiv advokata Veselina Radulovića zbog, kako je naveo, sumnje na krivično djelo lažno prijavljivanje.
Krapović je kazao da je povod Radulovićeva krivična prijava iz juna ove godine kojom je, tvrdi, pokušao da dovede u pitanje zakonitost nabavke dva patrolna broda za potrebe Vojske Crne Gore.
"Kao što sam javno obećao, nastavljam da razobličavam ono što smatram kontinuiranom i politički motivisanom kampanjom DPS advokata i bivšeg suspendovanog policajca Veselina Radulovića, usmjerenom protiv mene lično, protiv Ministarstva odbrane, ali ne slučajno usmjerenom na projekat nabavke patrolnih brodova. Danas sam Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici podnio krivičnu prijavu protiv DPS advokata i bivšeg suspendovanog policajca Veselina Radulovića, zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo lažno prijavljivanje iz člana 388 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore. Povod je njegova krivična prijava iz juna ove godine, kojom je pokušao da dovede u pitanje zakonitost nabavke dva patrolna broda za potrebe Vojske Crne Gore, jednog od najvećih i najznačajnijih projekata u istoriji naše Vojske", istakao je Krapović u saopštenju koje je dostavilo Ministarstvo odbrane.
On navodi da su u prijavi detaljno obrazložene činjenice i pravni argumenti koji, prema njegovim riječima, potvrđuju zakonitost postupanja Ministarstva odbrane i neutemeljenost optužbi koje je "DPS advokat i bivši suspendovani policajac Radulović iznio".
Krapović je dodao da taj projekat nije realizovan iza zatvorenih vrata.
"Naprotiv, svaki njegov korak bio je transparentan, javno predstavljen i dostupan na uvid crnogorskim građanima. Od donošenja odluka i potpisivanja sporazuma, preko ceremonije polaganja kobilice, pa sve do svečanog porinuća prvog patrolnog broda 'Petar I Njegoš', lično sam prisustvovao ključnim događajima i o svakom od njih otvoreno komunicirao sa javnošću", rekao je Krapović.
Dodao je i da je Skupština Crne Gore 9. septembra 2024. godine usvojila Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Francuske o saradnji u domenu odbrane, sa pratećim Tehničkim aranžmanom.
"Zakon je objavljen u Službenom listu Crne Gore 16. septembra, a stupio je na snagu 24. septembra 2024. godine. Upravo je taj Zakon predstavljao osnov za zaključenje komercijalnog ugovora o nabavci brodova. Kristalno jasno svakome i pravno perfektno sprovedeno, i skladu sa Ustavom i zakonima Crne Gore", kazao je Krapović.