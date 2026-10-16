Ministar odbrane Dragan Krapović saopštio je danas da je podnio krivičnu prijavu protiv advokata Veselina Radulovića zbog, kako je naveo, sumnje na krivično djelo lažno prijavljivanje.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Krapović je kazao da je povod Radulovićeva krivična prijava iz juna ove godine kojom je, tvrdi, pokušao da dovede u pitanje zakonitost nabavke dva patrolna broda za potrebe Vojske Crne Gore.

"Kao što sam javno obećao, nastavljam da razobličavam ono što smatram kontinuiranom i politički motivisanom kampanjom DPS advokata i bivšeg suspendovanog policajca Veselina Radulovića, usmjerenom protiv mene lično, protiv Ministarstva odbrane, ali ne slučajno usmjerenom na projekat nabavke patrolnih brodova. Danas sam Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici podnio krivičnu prijavu protiv DPS advokata i bivšeg suspendovanog policajca Veselina Radulovića, zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo lažno prijavljivanje iz člana 388 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore. Povod je njegova krivična prijava iz juna ove godine, kojom je pokušao da dovede u pitanje zakonitost nabavke dva patrolna broda za potrebe Vojske Crne Gore, jednog od najvećih i najznačajnijih projekata u istoriji naše Vojske", istakao je Krapović u saopštenju koje je dostavilo Ministarstvo odbrane.

On navodi da su u prijavi detaljno obrazložene činjenice i pravni argumenti koji, prema njegovim riječima, potvrđuju zakonitost postupanja Ministarstva odbrane i neutemeljenost optužbi koje je "DPS advokat i bivši suspendovani policajac Radulović iznio".

Krapović je dodao da taj projekat nije realizovan iza zatvorenih vrata.

"Naprotiv, svaki njegov korak bio je transparentan, javno predstavljen i dostupan na uvid crnogorskim građanima. Od donošenja odluka i potpisivanja sporazuma, preko ceremonije polaganja kobilice, pa sve do svečanog porinuća prvog patrolnog broda 'Petar I Njegoš', lično sam prisustvovao ključnim događajima i o svakom od njih otvoreno komunicirao sa javnošću", rekao je Krapović.

Dodao je i da je Skupština Crne Gore 9. septembra 2024. godine usvojila Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Francuske o saradnji u domenu odbrane, sa pratećim Tehničkim aranžmanom.

"Zakon je objavljen u Službenom listu Crne Gore 16. septembra, a stupio je na snagu 24. septembra 2024. godine. Upravo je taj Zakon predstavljao osnov za zaključenje komercijalnog ugovora o nabavci brodova. Kristalno jasno svakome i pravno perfektno sprovedeno, i skladu sa Ustavom i zakonima Crne Gore", kazao je Krapović.