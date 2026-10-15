Većina poslanika u crnogorskom parlamentu juče je podržala amandmane na Ustav kojima se ukida imunitet članovima Vlade za koruptivna krivična djela

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Sjednica Skupštine Crne Gore, prema najavama, biće nastavljena danas u 12 časova. Poslanici će raspravljati o Predlogu za promjenu Ustava Crne Gore i Predlogu zakona o strancima.

Nakon završetka te sjednice, trebalo bi da počne druga sjednica parlamenta, na kojoj je predviđena rasprava o Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima, prenosi CdM.

Većina poslanika u crnogorskom parlamentu juče je podržala amandmane na Ustav kojima se ukida imunitet članovima Vlade za koruptivna krivična djela. Za predložene izmjene glasala su 62 poslanika, dok nije bilo glasova protiv niti uzdržanih. Za njihovo usvajanje potrebna je dvotrećinska većina.

Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu ranije je jednoglasno utvrdio predlog da za tri člana Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika budu izabrani Mersudin Dautović, Darko Hajduković i Klaudija Pejović.

Ipak, na glasanju u parlamentu podršku je dobio samo Dautović, nakon čega je predsjednik Skupštine Andrija Mandić obavijestio poslanike da je dio njih napustio salu, zbog čega nije bilo potrebne većine za odlučivanje o preostalim kandidatima.

Plenarnu salu napustili su poslanici opozicije. I za izbor članova Sudskog savjeta neophodna je dvotrećinska podrška poslanika.