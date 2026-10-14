Skupština Crne Gore kasno sinoć imenovala je Milana Radovića za člana Savjeta Agencije za audiovizuelne medijske usluge (AMU).

Izvor: MONDO / Marija Vukčević

Njega je prethodno Administrativni odbor Skupštine Crne Gore jednoglasno predložio, kao člana iz reda nevladinih organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava i sloboda, pišu Vijesti.

Odbor je na juče održanoj sjednici utvrdio listu, nakon što je konstatovao da je programski direktor Građanske alijanse dobio podršku većeg broja ovlašćenih predlagača (nevladinih organizacija) u odnosu na drugog kandidata - dugogodišnjeg novinara i urednika Neđeljka Rudovića.

Postupak za izbor člana SAMU pokrenut 7. avgusta, kada je objavljen javni poziv, a rok za dostavljanje kandidatura istekao je 21. septembra. Kako je saopšteno tokom sjednice odbora, Radović je imao podršku 46 nevladinih organizacija, a Rudović osam.

Zakon o audiovizuelnim medijskim uslugama predviđa da se u predlog liste uvrsti kandidat koji ima podršku najvećeg broja ovlašćenih predlagača koji ispunjavaju zakonske uslove.

Savjet AMU je od decembra 2024. godine radio sa tri od ukupno pet članova, nakon što su istekli mandati dvojici predstavnika nevladinog sektora. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić u januaru 2025. poništio je javni poziv za izbor novih članova, a postupak je kasnije ponavljan, prenose Vijesti.

I pored brojnih upozorenja međunarodnih partnera, Skupština u julu prošle godine nije izabrala predložene kandidate Dragoljuba Duška Vukovića i Nika Martinovića, jer je 44 poslanika bilo uzdržano, a Savjet je zbog toga nastavio da funkcioniše u nepotpunom sastavu.

Krajem decembra 2025. godine Skupština je imenovala Vukovića, Martinovića i Branka Boškovića. Savjet trenutno broji četiri člana, a upražnjeno je mjesto predstavnika civilnog sektor iz oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda, za koje se sada sprovodi postupak imenovanja.

Savjet AMU trenutno čine Niko Martinović, predstavnik Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Branko Bošković, predstavnik univerziteta, Dragoljub Duško Vuković, predstavnik NVO iz oblasti medija, i Andrej Raspopović, predstavnik Advokatske komore Crne Gore.

