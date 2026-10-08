Stanovi su dodijeljeni na osnovu oglasa koji je Sudski savjet raspisao 12. oktobra 2018. godine, sa ciljem rješavanja stambenog pitanja većeg broja nosilaca pravosudnih funkcija.

Izvor: Promo/ASK

Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) pokrenuće po službenoj dužnosti postupke provjere kako bi utvrdila da li je šest visokopozicioniranih crnogorskih sudija uredno prijavilo transakcije i promjene u imovini. Provjera slijedi nakon informacija da su sudije stanove, koje su sredinom 2020. godine kupile pod povlašćenim uslovima, kasnije prodavale po znatno višim, tržišnim cijenama.

Iz ASK-a je juče „Vijestima“ saopšteno da će postupak biti pokrenut radi utvrđivanja svih relevantnih činjenica.

„Obavještavamo vas da će Agencija za sprečavanje korupcije po službenoj dužnosti pokrenuti postupke provjere radi utvrđivanja relevantnih činjenica i okolnosti. Ukoliko rezultati provjere ukažu na postojanje osnova za dalje postupanje, Agencija će pokrenuti upravne postupke, u skladu sa zakonom i svojim nadležnostima“, navedeno je u odgovoru te institucije.

„Vijesti“ su početkom sedmice objavile da su među onima koji su značajno profitirali prodajom stanova kupljenih po povlašćenim cijenama predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko, sutkinja podgoričkog Osnovnog suda Ivana Becić, nekadašnja sutkinja Upravnog suda, a sada specijalna tužiteljka Ana Perović Vojinović, sudija podgoričkog Višeg suda Dragan Babović, sutkinja Višeg suda za prekršaje Maja Živaljević i penzionisana sutkinja Apelacionog suda Evica Durutović.

Armenko, Becić, Perović Vojinović i Živaljević kazale su „Vijestima“ da smatraju da prodajom stanova kupljenih pod povlašćenim uslovima nijesu prekršile Etički kodeks. One su navele i da su ASK-u prijavile sve što su bile u obavezi da prijave.

Stanovi su dodijeljeni na osnovu oglasa koji je Sudski savjet raspisao 12. oktobra 2018. godine, sa ciljem rješavanja stambenog pitanja većeg broja nosilaca pravosudnih funkcija.

Projekat je realizovan u saradnji Vlade, Glavnog grada, Vrhovnog suda, Sudskog savjeta i Fonda za solidarnu stambenu izgradnju, dok je izvođač radova bila kompanija „Čelebić“. Vrijednost projekta iznosila je više od sedam miliona eura.

Oglasom Sudskog savjeta bila je predviđena raspodjela 73 stana u dvije zgrade na Starom aerodromu u Podgorici, kao i 39 garažnih mjesta. Cijena po kojoj su stanovi otkupljivani iznosila je 626,64 eura po kvadratnom metru, dok je garažno mjesto koštalo 5.240 eura.

Konačna rang-lista objavljena je 1. februara 2019. godine, a na oglas su se prijavile 64 sudije.

Prema podacima iz imovinskih kartona dostavljenih ASK-u, Armenko, Becić, Perović Vojinović, Babović, Živaljević i Durutović stambene kredite su uzimali u periodu od oktobra 2019. do jula 2020. godine.

Podaci Monstata pokazuju da je prosječna tržišna cijena kvadratnog metra stana u Podgorici u tom periodu iznosila 1.186 eura. To znači da je razlika između tržišne cijene i cijene po kojoj su sudije kupovale stanove iznosila oko 560 eura po kvadratu.

Nakon toga, stanovi su prodavani po znatno višim cijenama, a prema dostupnim podacima, procijenjena zarada od njihove prodaje kretala se od oko 28.000 do čak 120.000 eura.

Ako želiš, mogu ga dodatno prilagoditi u kraću, oštriju formu za portal, sa jačim naslovom i uvodom koji odmah ističe mogući sukob interesa i reakciju ASK-a.