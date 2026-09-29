Petorica muškaraca, od kojih su dvojica maloljetnici, uhapšena su zbog sumnje da su obljubili dvije maloljetne djevojčice.

Izvor: youtube/printscreen/Mondo BiH

Petorica muškaraca, od kojih su dvojica maloljetnici, uhapšena su zbog sumnje da su obljubili dvije maloljetne djevojčice, saznaje ATV.

Slučaj je otkriven u okolini Gradiške. Prema nezvaničnim informacijama, najprije su uhapšena dvojica maloljetnika, a nešto kasnije i trojica punoljetnih muškaraca.

Maloljetnici su nakon kriminalističke obrade već predati u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci. Njihovo saslušanje je u toku, nakon čega će tužilac donijeti odluku o daljim merama i radnjama u ovom predmetu, kao i o tačnoj kvalifikaciji krivičnog djela.

Istragu vode Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci i Policijska uprava Gradiška.

Zbog osjetljivosti slučaja i zaštite žrtava, iz Policijske uprave Gradiška nisu mogli da otkrivaju dodatne informacije.

(ATVbl/Mondo)