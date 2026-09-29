Petorica muškaraca, od kojih su dvojica maloljetnici, uhapšena su zbog sumnje da su obljubili dvije maloljetne djevojčice.
Petorica muškaraca, od kojih su dvojica maloljetnici, uhapšena su zbog sumnje da su obljubili dvije maloljetne djevojčice, saznaje ATV.
Slučaj je otkriven u okolini Gradiške. Prema nezvaničnim informacijama, najprije su uhapšena dvojica maloljetnika, a nešto kasnije i trojica punoljetnih muškaraca.
Maloljetnici su nakon kriminalističke obrade već predati u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci. Njihovo saslušanje je u toku, nakon čega će tužilac donijeti odluku o daljim merama i radnjama u ovom predmetu, kao i o tačnoj kvalifikaciji krivičnog djela.
Istragu vode Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci i Policijska uprava Gradiška.
Zbog osjetljivosti slučaja i zaštite žrtava, iz Policijske uprave Gradiška nisu mogli da otkrivaju dodatne informacije.
(ATVbl/Mondo)